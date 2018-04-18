Путин готовится устранить своего лучшего друга По теме:
В России новое громкое задержание. Арестован некий
Алексей Нащекин, деловой партнер сына одного из влиятельнейших
олигархов Кремля Аркадия Ротенберга.
О скандальном аресте Нащекина сообщили российские “",
передает
Стоит отметить, что в высших эшелонах власти России на фоне
экономических невзгод, вызванных конфликтом с Западом, усилились
межклановые “разборки”. Их новой жертвой стал гендиректор
“Национальных телематических систем” Нащекин, являющийся одним из
разработчиков скандальной системы поборов с российского населения
“Платон”. Кроме того, он еще и деловой партнер сына олигарха
Ротенберга Игоря.
Отмечается, что в Басманный суд Москвы поступило ходатайство об
аресте бизнесмена. Его подозревают в злоупотреблениях должностными
полномочиями и пособничестве преступлению.
Примечательно, что перед Нащекиным был арестован еще один известный
олигарх - Магомедов.
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