Путин готовится устранить своего лучшего друга По теме: В России новое громкое задержание. Арестован некий Алексей Нащекин, деловой партнер сына одного из влиятельнейших олигархов Кремля Аркадия Ротенберга.

О скандальном аресте Нащекина сообщили российские “", передает

Стоит отметить, что в высших эшелонах власти России на фоне экономических невзгод, вызванных конфликтом с Западом, усилились межклановые “разборки”. Их новой жертвой стал гендиректор “Национальных телематических систем” Нащекин, являющийся одним из разработчиков скандальной системы поборов с российского населения “Платон”. Кроме того, он еще и деловой партнер сына олигарха Ротенберга Игоря.

Отмечается, что в Басманный суд Москвы поступило ходатайство об аресте бизнесмена. Его подозревают в злоупотреблениях должностными полномочиями и пособничестве преступлению.

Примечательно, что перед Нащекиным был арестован еще один известный олигарх - Магомедов.











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