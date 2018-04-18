Погода, Новости, загрузка...
Путин готовится устранить своего лучшего друга
18.04.2018 16:21
Путин готовится устранить своего лучшего друга По теме:

В России новое громкое задержание. Арестован некий Алексей Нащекин, деловой партнер сына одного из влиятельнейших олигархов Кремля Аркадия Ротенберга.
О скандальном аресте Нащекина сообщили российские “", передает
Стоит отметить, что в высших эшелонах власти России на фоне экономических невзгод, вызванных конфликтом с Западом, усилились межклановые “разборки”. Их новой жертвой стал гендиректор “Национальных телематических систем” Нащекин, являющийся одним из разработчиков скандальной системы поборов с российского населения “Платон”. Кроме того, он еще и деловой партнер сына олигарха Ротенберга Игоря.
Отмечается, что в Басманный суд Москвы поступило ходатайство об аресте бизнесмена. Его подозревают в злоупотреблениях должностными полномочиями и пособничестве преступлению.
Примечательно, что перед Нащекиным был арестован еще один известный олигарх - Магомедов.







Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить