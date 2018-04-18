Не дай Бог, чтобы Путин умер. Я бы на много больше хотел, чтобы он осознал, какие гадости и глупости он сделал при жизни.

Сейчас состояние в России не стабильно. Народ, который был абсолютно одурманен Путиным из-за Крыма – все это позади. Именно Крым оказался очень мощным наркотиком для большинства русских людей. Вот это мерзкое чувство о том, что мы восстанавливаем свое величие – оно неактуально. Крым уже никого не волнует. Жить там стало хуже, чем при украинцах. Это признали практически все в России.

И в этом смысле наркотика больше нет. И на что теперь может опираться путинский режим? Только на величие, на грубую силу и на убеждение, что кроме Путина никого нет. Но это не правда. В стране, в которой 140 млн населения, непременно, есть и другие люди. Многие нам известны. Тот же Навальный, Касьянов или тот же Павел Дуров себя показал, как настоящий русский гражданин. И таких людей немало.

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С другой стороны есть еще грубая сила. Но она хороша, пока власть в руках Путина. Когда власть начинает утрачиваться, грубая сила, как показал пример Украины, начинает разбегаться. Они не будут защищать того же Путина ценой своей жизни. У каждого из них своя жизнь и она дороже жизни Путина. Грубая сила мало что значит на самом деле.

Когда-то у России была мощнейшая гвардия, царский конвой, но это не помешало арестовать царя и никто не выступил в его защиту.

Ну, это обычная судьба диктаторов.

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