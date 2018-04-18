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Премьер Новой Зеландии станет первой главой государства, которая пойдет в декрет
18.04.2018 16:27
Премьер Новой Зеландии станет первой главой государства, которая пойдет в декрет
По его словам, Ардерн, в этот период она намерена «быть на связи"
Премьер Новой Зеландии Джасида Ардерн станет первой в истории главой государства, которая пойдет в декрет.
Премьер Новой Зеландии станет первой главой государства, которая пойдет в декрет Фото: Twitter

Премьер станет второй женщиной в мире, которая родит ребенка на посту главы правительства. Первой такой женщиной стала бывшая премьер-министр Пакистана Беназир Бхутто, которая родила дочь в 1990 году, возглавляя пакистанское правительство.

Ардерн родит ребенка в июне. Отец ребенка - телеведущий Кларк Гейфорд, с которым она живет уже четыре года, но не состоит в официальном браке. Отмечается, премьер уйдет в декрет на шесть недель. В настоящее время ее заменит вице-премьер страны Уинстон Питерс, сообщает NBC.

Фото: TVNZ

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