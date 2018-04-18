|Смертельное ДТП в Кривом Роге: состоялись первые похороны
|18.04.2018 16:30
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В Спасо-Преображенском кафедральном соборе Кривого Рога прошла панихида по погибшим и молебен о здравии пострадавших в ДТП, которое произошло утром 17 апреля. Об этом сообщили в городском совете Кривого Рога.
"В 10:00 утра в Спасо-Преображенском кафедральном соборе прошла панихида по погибшим и молебен о здравии пострадавших. Службу провел митрополит Криворожский и Никопольский господин Ефрем", - говорится в сообщении.
Также отмечено, что сегодня в Покровском районе прошли первые похороны - Андрея Славина, он работал в ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог".
Девятым погибшим в результате ДТП, который скончался от полученных травм в больнице 18 апреля, стал работник АМКР Виталий Мищенко 1970 года.
Напомним, назвали имена 8 погибших и 9 пострадавших в результате ДТП в Кривом Роге. Также в больнице Кривого Рога 18 апреля от полученных в результате ДТП травм скончался мужчина 1970 года рождения.
Как сообщал ДТП в Кривом Роге с участием автомобиля Mazda, маршрутного микроавтобуса и автобуса произошло утром 17 апреля. В результате аварии погибли 8 человек.