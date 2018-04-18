Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам 18 апреля, что в переговорах «Нормандской четверки» (Украина, Россия, Франция и Германия), а также по линии специального представителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера и помощника президента РФ Владислав Суркова «фиксируется пауза», сообщает «РИА Новости», информирует svodka.net.

По словам Пескова, «сейчас действительно есть определенная пауза и в работе «Нормандской четверки», и по линии обмена мнениями по каналу Сурков – Волкер».

Он добавил, что при этом контакты президента России Владимира Путина с лидерами Франции и Германии Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель возобновлены.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.

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Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России. Главы государств нормандского формата встречались 19 октября 2016 года в Берлине. Тогда стороны договорились утвердить основу дорожной карты по реализации Минских соглашений.

Волкер и Сурков провели четыре раунда переговоров: 21 августа 2017 года в Минске, 7 октября и 13 ноября в Белграде, 26 января в Дубае. Они обсуждают пути реализации Минских соглашений и возможное введение миротворческой миссии на Донбасс. На последней встрече, по словам министра иностранных дел Украины Павла Климкина, не было достигнуто никакого результата.

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