За предложение поддержать представление президента Украины Петра Порошенко об увольнении 13 из 15 членов Центризбиркома парламентский комитет проголосовал единогласно. Новых членов будут выбирать из 14 кандидатов. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Полномочия большинства членов ЦИК истекли в 2014 году Фото: wikipedia.org Решение было принято единогласно, его аргументировали окончанием срока полномочий членов ЦИК.Представление президента зачитала парламентариям представитель главы государства в парламенте, народный депутат от Блока Петра Порошенко Ирина Луценко. Она попросила депутатов проголосовать за представление пакетом, объяснив, что порядок Верховной Рады четко не прописывает поименное голосование по поводу увольнения каждого из членов ЦИК."Укринформ" информирует, что парламентский комитет также поддержал представление Порошенко о назначении новых членов ЦИК, в списке их 14. 23 января президент предложил назначить Аллу Басалаеву, Наталью Бернацкую, Михаила Вербенского, Надежду Синицу, Ирину Ефремову, Ольгу Желтову, Олега Конопольского, Светлану Кустовую, Ольгу Лотюк, Виталия Плукаря, Евгения Радченко, Татьяну Слипачук, Леонтия Шипилова, Татьяну Юзькову.Луценко объяснила большее количество претендентов тем, что голосование по новым членам ЦИК будет происходить поименно, следовательно не все кандидатуры могут одобрить.5 февраля президент внес в Раду представление на членов ЦИК. В документе вместо Синицы указан Андрей Евстигнеев. Его кандидатуру подавала "Батьківщина".Полномочия 13 из 15 членов ЦИК закончились 1 июня 2014 года. В феврале 2017 года истек срок полномочий еще одного члена Центризбиркома. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки членов цик представление порошенко что Теги: политика