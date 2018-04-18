|В Манчестере грабитель посреди улицы выпустил деньги, которые награбил, - ВИДЕО
|18.04.2018 16:35
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Неожиданную развязку криминальной истории зафиксировала камера наблюденияВ Манчестере (Англия) грабитель выпустил деньги, которые награбил в туристической компании.
Фото: скриншот
Ветер разнес банкноты по улице.
Эту неожиданную развязку криминальной истории зафиксировала камера наблюдения.
Напомним, что в Тернополе неизвестный человек перед тем, как украсть деньги из церкви, трижды перекрестился.
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