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В Манчестере грабитель посреди улицы выпустил деньги, которые награбил, - ВИДЕО
18.04.2018 16:35
В Манчестере грабитель посреди улицы выпустил деньги, которые награбил, - ВИДЕО
Неожиданную развязку криминальной истории зафиксировала камера наблюдения
В Манчестере (Англия) грабитель выпустил деньги, которые награбил в туристической компании.
В Манчестере грабитель посреди улицы выпустил деньги, которые награбил, - ВИДЕО Фото: скриншот

Ветер разнес банкноты по улице.

Эту неожиданную развязку криминальной истории зафиксировала камера наблюдения.

Напомним, что в Тернополе неизвестный человек перед тем, как украсть деньги из церкви, трижды перекрестился.

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