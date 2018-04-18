В Манчестере грабитель посреди улицы выпустил деньги, которые награбил, - ВИДЕО Неожиданную развязку криминальной истории зафиксировала камера наблюдения В Манчестере (Англия) грабитель выпустил деньги, которые награбил в туристической компании. Фото: скриншот Ветер разнес банкноты по улице. Эту неожиданную развязку криминальной истории зафиксировала камера наблюдения. Напомним, что в Тернополе неизвестный человек перед тем, как украсть деньги из церкви, трижды перекрестился . Вор трижды перекрестился перед ограблением церкви в Тернополе - ВИДЕО

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