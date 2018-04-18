Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили агентурную сеть "ЛНР", которую создали под кураторством российских спецслужб. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, передает

Так, установлено, что четверо жителей Луганска были завербованы представителями так называемого "МГБ ЛНР".

"Граждане регулярно посещали подконтрольную украинской власти территорию для прохождения медицинских процедур. В случае отказа сотрудничать, террористы угрожали блокировать мужчинам выезд из ОРЛО. По заданию боевиков они должны были собирать сведения о расположении блокпостов ВСУ, перемещения украинских войск, фотографировать здания правоохранительных ведомств, фиксировать номера и марки автомобилей их сотрудников", - говорится в сообщении.

Отмечено, что сотрудники СБУ в апреле задержали в центре Лисичанска ключевого участника группы при выемке носителя информации со умышленно оборудованного тайника.

"Правоохранители установили, что преступник был завербован "МГБ ЛНР" примерно два года назад. Сначала в оккупированном Луганске он собирал для куратора сведения о проукраински настроенных гражданах и подбирал для него потенциальных информаторов. Затем выполнял задания на контролируемой украинскими властями территории, в частности передавал кураторам списки военнослужащих ВСУ и номера машин сотрудников СБУ, сделал фотографии зданий СБ Украины, прокуратуры и суда Луганской области. Полученные данные боевики планировали использовать при подготовке террористических актов и покушений на жизнь украинских правоохранителей", - говорится в сообщении.

Следственное подразделение СБУ открыло уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 УК Украины. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Также оперативники СБУ установили личность куратора сети так называемого "МГБ ЛНР".

"В рамках открытого уголовного производства он объявлен в розыск", - говорится в сообщении.

Продолжаются неотложные следственные действия.

Напомним, в Харьковской области сотрудники контрразведки СБУ под процессуальным руководством прокуратуры области блокировали деятельность агентурно-информаторськой сети Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ.

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