В Украине с 2000 года количество матерей-одиночек увеличилось в 22 раза.

Об этом журналистам во вторник, 17 апреля, заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева, передает со ссылкой на .

"Проблема заключается в том, что мы создали такой социальный механизм, который приводит к тому, что людям сегодня просто невыгодно регистрировать брак. Тогда при назначении субсидии ты можешь избежать учета своих доходов, если у тебя нет мужа - ты получаешь помощь, как мать одиночка, ты получаешь государственную социальную помощь, малообеспеченность. Сама наша система социальной защиты, как это ни страшно звучит, стимулирует людей не вступать в брак", - отметил Рева.

Напомним, согласно Закону Украины "О государственной помощи семьям с детьми" помощь на детей одиноким матерям (отцам, вдовам, вдовцам) назначается в размере, равном разнице между 100 процентами прожиточного минимума для ребенка.

Сообщалось, что на 1 января 2018 государственной помощи на детей одиноких матерей (отцов, вдов, вдовцов) получали 320,5 тыс человек.

Стоит отметить, что эксперты отмечают, что "нормальной" считается пенсия в размере 40% привычного заработка, говорится в стандартах Международной организации труда (МОТ). Так, если зарабатывал 10 тыс., То "нормальная" пенсия - 4 тыс. грн.

В Украине же при зарплате в 10 тыс. И 35 годами стажа можно претендовать на пенсию ниже 2,7 тыс. Грн. Причем размер пенсии по отношению к зарплате будет снижаться с каждым годом.

Дело в том, что в рамках пенсионной реформы приняли решение сократить коэффициент оценки стажа с 1,35% до 1%. Так, если раньше каждые 10 отработанных лет предлагалось 13,5% от расчетного заработка, то сейчас - только 10%. Эти правила полноценно начнут действовать со следующего года.

По оценкам экспертов, в результате украинцы будут получать на пенсии только около 26% привычного заработка, при норме в 40%.

Уже сейчас средняя пенсия в стране - 2,5 тыс. Грн, а средняя зарплата - более 7 тыс. Грн. Фактически, на заслуженном отдыхе при средней зарплате можно претендовать лишь на 35% своего дохода. В следующем году эта цифра сократится примерно на 10 п.п.

Стоит отметить, что ранее в Министерстве финансов Украины заявили, что в связи с отсутствием денег в государственной казне повышение минимальной зарплаты в Украине до 4200 грн откладывается на неопределенный период.

По данным, которые приводит , в первом квартале 2018 украинский госбюджет недополучил более шести миллиардов гривен.

Несмотря на то, что принятый на нынешний год Закон о государственном бюджете предусматривает повышение минимальной зарплаты до 4200 гривен, на такое действие у правительства может банально не хватить денег. В то же время, правительственные специалисты продолжают мониторить ход выполнения государственного бюджета. Они утверждают, что повышение «минималки» может быть отложено - вероятно, до мая или июня.

В конце прошлого года министр социальной политики Андрей Рева утверждал, что минимальная зарплата в 2018 будет повышена до 4100 грн. По имеющимся данным экспертов Всемирного банка, запланированное повышение невозможно провести, учитывая имеющийся недостаток госбюджета Украины.

Отсутствие такого повышения значит, в первую очередь, замораживания роста заработной платы государственных служащих, а также учителей и врачей.

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