МИД РФ хотел бы получить от Роскомнадзора инструкции, что делать с двумя Telegram-каналами ведомства, заявила спикер министерства Мария Захарова. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Захарова против блокировки Telegram Фото: ЕРА "С одной стороны, я против закрытия и тем более против того, как это проводится, – без подробного объяснения, что происходит. При этом, раз Telegram-каналы становятся уже по сути не каналами межличностного общения, а средствами массовой информации, коль скоро там 100–200 тыс. подписчиков, они должны быть зарегистрированы", – подчеркнула она.Захарова подчеркнула, что Telegram не был ее основным мессенджером, поскольку изначально она пользовалась мессенджерами Facebook, WhatsApp и Viber."Но я понимаю, что это проблема для многих, кто к нему привык", – подчеркнула спикер МИД.Как отметила Захарова, МИД РФ хотел бы получить от Роскомнадзора инструкции, что делать с двумя Telegram-каналами ведомства.Доступ к Telegram на территории России начали блокировать 16 апреля 2018 года. До этого собственники мессенджера отказались предоставить спецслужбам РФ ключи для декодирования сообщений.Создатель мессенджера Павел Дуров призвал российских пользователей не удалять и не переустанавливать Telegram. Он пообещал, что мессенджер будет использовать встроенные методы обхода блокировок, не требующие действий от пользователей. При этом он признал, что не гарантирует доступность сервиса без использования виртуальных частных сетей (VPN). Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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