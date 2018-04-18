|Песков прокомментировал план Авакова по Крыму и Донбассу
|18.04.2018 16:43
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"Крым - это регион России. Судьбы регионов России не обсуждаются ни с какими государствами"Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что ситуацию на Донбассе можно решить путем реализации Минских договоренностей.
Фото: kremlin.ru
Таким образом он прокомментировал слова министра внутренних дел Украины Арсена Авакова о стратегии "step by step" по Крыму и Донбассу, передает RT.
"Вы знаете, что есть Минские договоренности, как раз проблемы Донбасса могут решаться по общему консенсусу только путем реализации Минских договоренностей", - сказал Песков.
По словам спикера, реализация Минских соглашений блокируется украинской стороной.
"Что касается Крыма, то такие упоминания Крыма мы считаем неуместным. Крым - это регион России. Судьбы регионов России не обсуждаются ни с какими государствами", - добавил Песков.
Ранее Арсен Аваков в своем микроблоге в Twitter написал, что обсудил с заместителем госсекретаря США Уэсс Митчеллом ситуацию в Крыму и на Донбассе.
Напомним, что Арсен Аваков предлагает вводить миротворцев на оккупированную территорию Донбасса поэтапно.