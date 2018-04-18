"Крым - это регион России. Судьбы регионов России не обсуждаются ни с какими государствами"

Таким образом он прокомментировал слова министра внутренних дел Украины Арсена Авакова о стратегии "step by step" по Крыму и Донбассу, передает RT .

"Вы знаете, что есть Минские договоренности, как раз проблемы Донбасса могут решаться по общему консенсусу только путем реализации Минских договоренностей" , - сказал Песков.

По словам спикера, реализация Минских соглашений блокируется украинской стороной.

"Что касается Крыма, то такие упоминания Крыма мы считаем неуместным. Крым - это регион России. Судьбы регионов России не обсуждаются ни с какими государствами", - добавил Песков.

Ранее Арсен Аваков в своем микроблоге в Twitter написал, что обсудил с заместителем госсекретаря США Уэсс Митчеллом ситуацию в Крыму и на Донбассе.