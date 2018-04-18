Ученые из Франции, Германии и Швейцарии выяснили, что алмазы из урейлитов Альмагата Ситта, скорее только, образовались внутри протопланеты размером с Меркурий или Марс. Об этом сообщает со ссылкой на Nature Communications.

Эти метеориты образовались во время взрыва астероида TC3 на высоте около 50 километров от земли и упали в нубийской пустыне на севере Судана в октябре 2008 года.



Найденные после взрыва метеориты в основном состояли из крупнозернистых пород (оливина и пироксена), которые могли образоваться в мантии "планеты-зародыша", а концентрация углерода в них была необычно высокой.



Более того, недавние наблюдения показали, что урейлиты Альмагата Ситта содержат сравнительно большие алмазные зерна, которые могли образоваться только при высоких давлениях внутри протопланеты, и исключили для них другие гипотезы формирования.

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