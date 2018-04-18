|В метеоритах обнаружены алмазы
|18.04.2018 16:46
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Ученые из Франции, Германии и Швейцарии выяснили, что алмазы из урейлитов Альмагата Ситта, скорее только, образовались внутри протопланеты размером с Меркурий или Марс. Об этом сообщает со ссылкой на Nature Communications.
Эти метеориты образовались во время взрыва астероида TC3 на
высоте около 50 километров от земли и упали в нубийской пустыне на
севере Судана в октябре 2008 года.
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