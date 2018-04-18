Все модификации были направлены на адаптацию пусковой установки для использования ее в условиях мягких грунтов и песка

На одном из военных полигонов состоялись успешные испытания новой модификации противотанкового управляемого ракетного комплекса Скиф.

svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/

Новая разработка Государственного Киевского конструкторского бюро Луч является экспортной версией украинской модели Стугна-П.

Разработчики адаптировали ПТРК Стугна-П в соответствии с заявленными требованиями иностранного заказчика.

Читайте: Сирийский полигон разочарований: С-400 молчат, - Александр Коваленко

«Все модификации были направлены на адаптацию пусковой установки для использования ее в условиях мягких грунтов и песка», — рассказали конструкторы.

Сама же ракета не претерпела никаких изменений, поскольку сразу была создана для использования в любых климатических и погодных условиях.

Авторы отмечают, что экспортная модель ПТРК Скиф имеет ряд технических преимуществ. Согласно сообщению, эти преимущества «гарантируют поражения подвижных и неподвижных современных бронированных целей, имеющих комбинированную, разнесённую или монолитную броню, в том числе с динамической защитой».

Читайте: Нужны ли нам Javelin? КБ “Луч” идёт на рекорд, - Злой одессит

Также украинский ракетный комплекс способен поражать малоразмерные цели типа долговременных огневых точек, танки в окопе, легкобронированные объекты и вертолеты, что делает его универсальным огневым средством сдерживания на поле боя.

На испытаниях присутствовал командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Сергей Попко. Он одобрительно отзывается о ПТРК Скиф. По его словам, снабжение штатного ПТРК мощным тепловизором позволяет гарантированно поражать бронетехнику врага в условиях сложной видимости и ночью

Сводка.нет - Новости Украины и Мира