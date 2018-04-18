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Медведчук: У Порошенко есть политическая воля для мирного урегулирования на Донбассе. Но у него абсолютно отсутствует ресурс
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18.04.2018 16:48
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Лидер "Украинского выбора" Виктор Медведчук заявил, что президент
Украины Петр Порошенко находится под влиянием США и Европейского
союза. Медведчук (справа): Политический ресурс президенту
Украины могут организовать те же Соединенные Штаты или Евросоюз
Фото: ЕРА "Президент Порошенко находится под влиянием и Евросоюза,
и Соединенных Штатов Америки. Но влияние и действия без
указки – это совершенно разные вещи. Я говорил и буду
повторять: у президента Порошенко, насколько мне известно, есть
политическая воля для мирного урегулирования. Но у него абсолютно
отсутствует политический ресурс", – заявил Медведчук.По его
словам, "этот политический ресурс ему могут организовать те же
Соединенные Штаты или Евросоюз"."Они это пытались делать и в
2016-м, и в 2017-м году, но пока, к сожалению, безуспешно", –
добавил руководитель "Украинского выбора".По данным СМИ, Медведчук
является кумом президента России Владимира Путина.Порошенко
заявлял, что руководитель "Украинского выбора" оказался
наиболее эффективным в переговорах с Россией по освобождению
украинцев, удерживаемых боевиками на Донбассе.Вооруженный конфликт
на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия
ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими
боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской
областей.
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