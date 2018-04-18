Лидер "Украинского выбора" Виктор Медведчук заявил, что президент Украины Петр Порошенко находится под влиянием США и Европейского союза. Медведчук (справа): Политический ресурс президенту Украины могут организовать те же Соединенные Штаты или Евросоюз Фото: ЕРА "Президент Порошенко находится под влиянием и Евросоюза, и Соединенных Штатов Америки. Но влияние и действия без указки – это совершенно разные вещи. Я говорил и буду повторять: у президента Порошенко, насколько мне известно, есть политическая воля для мирного урегулирования. Но у него абсолютно отсутствует политический ресурс", – заявил Медведчук.По его словам, "этот политический ресурс ему могут организовать те же Соединенные Штаты или Евросоюз"."Они это пытались делать и в 2016-м, и в 2017-м году, но пока, к сожалению, безуспешно", – добавил руководитель "Украинского выбора".По данным СМИ, Медведчук является кумом президента России Владимира Путина.Порошенко заявлял, что руководитель "Украинского выбора" оказался наиболее эффективным в переговорах с Россией по освобождению украинцев, удерживаемых боевиками на Донбассе.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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