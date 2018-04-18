|Украинские борцы поедут на чемпионат Европы в Россию
|18.04.2018 16:51
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Перед поездкой в Каспийск спортсменов ознакомят с требованиями и рекомендациями министерства спорта УкраиныАссоциация спортивной борьбы Украины приняла решение отправить своих борцов на чемпионат Европы, который пройдет в российском городе Каспийск с 29 апреля по 7 мая.
Фото: cska.kiev.ua
Украинская сторона вновь подала заявку на участие в соревнованиях, сообщает официальный сайт организации. Перед поездкой в Каспийск спортсменов ознакомят с требованиями и рекомендациями министерства спорта Украины, составленными для участников турниров в России.
Кроме того, между борцов и тренеров будет проведен опрос, чтобы определить тех, кто готов участвовать в этом турнире и взять на себя ответственность. Ассоциация предоставит финансовую и организационную помощь спортсменам, выполнившим план подготовки к соревнованиям и лично обратились с готовностью представить Украину на турнире.
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Личную ответственность за выполнение решения взял на себя и.о. президента Ассоциации спортивной борьбы Украины Ростислав Щекин.
Напомним, что министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов подписал приказ, запрещающий украинским спортсменам участвовать во всех соревнованиях, которые происходят на территории России.