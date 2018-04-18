Перед поездкой в ​​Каспийск спортсменов ознакомят с требованиями и рекомендациями министерства спорта Украины

Украинская сторона вновь подала заявку на участие в соревнованиях, сообщает официальный сайт организации. Перед поездкой в Каспийск спортсменов ознакомят с требованиями и рекомендациями министерства спорта Украины, составленными для участников турниров в России.

Кроме того, между борцов и тренеров будет проведен опрос, чтобы определить тех, кто готов участвовать в этом турнире и взять на себя ответственность. Ассоциация предоставит финансовую и организационную помощь спортсменам, выполнившим план подготовки к соревнованиям и лично обратились с готовностью представить Украину на турнире.

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Личную ответственность за выполнение решения взял на себя и.о. президента Ассоциации спортивной борьбы Украины Ростислав Щекин.