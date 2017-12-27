Министерство иностранных дел Российской Федерации предупредило россиян об изменении правил пересечения границы с Украиной из-за введения биометрического контроля. Об этом сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

По данным МИД РФ, при въезде в Украину гражданам России нужно будет предоставить пограничникам свои персональные данные, включая биометрические, и местонахождение на украинской территории, поскольку Киев может отслеживать перемещение россиян в стране.

"В связи с вышеизложенным гражданам Российской Федерации, намеревающимся осуществить в ближайшее время поездки в Украину, следует учитывать, что при прохождении контроля на украинской границе у них могут возникать проблемы из-за предъявления органами Госпогранслужбы Украины новых дополнительных требований", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в ведомстве россиянам посоветовали перед поездкой в Украину уточнять условия и порядок пересечения границы в украинских дипломатических и консульских учреждениях.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в среду, 27 декабря, Украина в тестовом режиме запустила биометрический контроль на границе с Российской Федерацией .

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