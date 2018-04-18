|Три скрытые возможности телефона, о которых полезно знать
|18.04.2018 16:55
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В вашем сотовом телефоне существует несколько скрытых возможностей, о которых вы могли и не знать! Вот несколько функций, умышленно для экстренных случаев, пишет со ссылкой на .
1 случай
112 является номером, который можно набрать с мобильного телефона в случае чрезвычайной ситуации. Действует по всему миру.
Находясь вне зоны приема вашей сети, в случае возникновения чрезвычайной ситуации Вы можете набрать 112, и телефон осуществит поиск аварийного номера внутри доступных в данном регионе сетей.
Еще один интересный момент: данный номер можно набрать даже при заблокированной клавиатуре Вашего телефона. Попробуйте (только не выполняйте соединение).
2 случай
Ключи остались внутри запертого автомобиля? Есть ли у машины дистанционный ключ? Следующий совет может когда-нибудь оказаться очень полезным.
Еще один аргумент в пользу приобретения сотового телефона: если ключи оказались внутри запертого автомобиля, а дома есть запасные ключи, позвоните на сотовый кого-либо из домашних со своего сотового.
Удерживайте свой сотовый на расстоянии около 30 см от двери автомобиля, в то время как человек, находящийся дома, нажимает на кнопку разблокировки на запасном ключе, предварительно поднеся его к своему мобильному. Ваша машина откроется.
3 случай
Как заблокировать УКРАДЕННЫЙ телефон? Для того, чтобы узнать серийный номер своего сотового, наберите следующую комбинацию:
*#06#
Теперь, даже при смене СИМ-карты, пользоваться телефоном будет невозможно. Скорее только, Вы не сможете получить телефон обратно, но, по крайней мере, Вы будете знать, что человек, укравший Ваш телефон, не сможет его использовать.