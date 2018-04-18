Вице-премьер-министр Павел Розенко считает, что только "промосковские агенты и агентишки" недовольны вмешательством власти в церковные дела.

Он отметил исключительную упрямство и инициативу Президента Украины в деле создания "Единой Поместной Православной Украинской Церкви". Об этом министр написал в своем Facebook.



Порошенко и Розенко будут судить еще и за вмешательство в церковные дела. Об этом заявил адвокат Ренат Кузьмин.

" Президент Порошенко : "Я как президент принял решение обратиться к Вселенскому патриарху Варфаломею, к его святости с просьбой предоставить Томас украинской независимой, точнее, поместной автокефальной церкви".

Вице-премьер Розенко : "Будем делать все… для создания Единой Поместной Православной Церкви Украины".

Конституция Украины (ст.35) : "Церковь и религиозные организации в Украине отделены от государства".

Закон Украины "О свободе совести и религиозных организациях" (ст.5) : " Государство не вмешивается в деятельность религиозных организаций…Установление каких-нибудь преимуществ…не допускается".

Обзор судебной практики Европейского Суда по правам человека 2011-2013гг. (п.п.37, 38) : "…право на свободу вероисповедания исключает какую-либо оценку со стороны государства в отношении легитимности религиозных убеждений или средств их выражения….

Государственные меры, содействующие одному из иерархов разделённой религиозной общины или направленные на насилие общины вопреки ее воле принять единое управление, являются посягательством на свободу вероисповедания.

В демократическом обществе у государства нет необходимости принимать меры для обеспечения того, чтобы религиозные общины находились под единым управлением".

Уголовный кодекс Украины (ст.161) : "Умышленные действия, направленные на разжигание …религиозной вражды и ненависти…или оскорбление чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями, а также прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых или непрямых привилегий по признакам…религиозных и убеждений, совершенные должностным лицом…или совершенные организованной группой лиц… - наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти лет".

Если Порошенко и Розенко не уймутся с безумной идеей объединения православных церквей, то, похоже, при смене власти судить их будут еще и за это…" - Заявил Ренат Кузьмин.

Павел Розенко сегодня заявил, что "на то, как взрывается очередная партия прокремлевских консервов в Украине", можно смотреть долго и с удовольствием.

"На то как брызгает слюна изо рта промосковских агентов и агентишок, которые завопили единственным хором и по единым темникам:

"Украина – светское государство", "церковь отделена от государства", "нас отвлекают от тяжелой экономической и социальной ситуации в стране" "лучше бы дорогами занялись" и т.д и т.п.", – пишет экс-министр соцполитики.

А все потому, уверяет политик, что "впервые в истории независимости Украины и благодаря настойчивости, инициативе, четкой позиции Президента Украины Петр Порошенко мы наконец получили шанс на создание Единой Поместной Православной Украинской Церкви".

"Должны использовать этот исторический шанс. И сделать еще один шаг для укрепления своей независимости, сделать еще один большой рывок от московской империи к цивилизованному европейскому сообществу. Поэтому, друзья, и пенсии будем поднимать, и зарплату повышать, и надлежащий уровень жизни украинцев обеспечивать, и дорогами заниматься, и делать все что в наших силах по созданию Единой Поместной Православной Украинской Церкви", – написал он.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман также заявил, что "нация с тысячелетней традицией православия заслуживает иметь свою Поместную Церковь".

Напомним, как сообщал news24ua, 75 лет назад в Украине уже решали благочестивый вопрос. И тоже стремились отделиться от Московского патриархата. Об этом заявил политолог Константин Бондаренко.

"75 лет назад, 20 апреля 1943 года, начальник Группы религиозной политики Министерства восточных территорий Третьего Рейха Карл Розенфельдер подал на имя министра Альфреда Розенберга докладную записку "О перспективах развития конфессиональной ситуации в Рейхскомиссариате "Украина".

В ней отмечалось, что "ослабление Православной церкви московского направления являлось исходным пунктом и руководящей идеей министерства", а "использование всех сил на востоке в борьбе против большевизма потребует использования Православной церкви для создания положительного впечатления у верующего населения".

Автор записки проанализировал основные течения в православной среде, раскритиковав Автокефальную православную церковь.

Во главе лояльной в отношении немцев церкви, по мнению Розенфельдера, епископы-автокефалы были непригодными.

В качестве желаемой кандидатуры предлагался архиерей Холмский и Подляшский Илларион (Иван Огиенко) - "просвещенный европеец немецкой ориентации", который имеет "безупречное германофильское прошлое, честолюбивый, но прямолинейный и волевой характер", способен "относительно благополучно провести Православную церковь в Украине за отделение от Московского патриархата", обеспечив "гарантию того, что генеральная линия будет соблюдена". - Заявил Константин Бондаренко.

Спикер парламента Андрей Парубий заявил 18 апреля, что Рада 19 апреля рассмотрит обращение президента Украины Петра Порошенко ко Вселенскому патриарху Варфоломею о признании Украинской поместной автокефальной церкви.

"Только что в парламенте был зарегистрирован проект постановления Верховной Рады Украины о поддержке обращения президента Украины Петра Порошенко к вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об афтокефалии православной церкви в Украине", – заявил Парубий.

Его слова депутаты встретили аплодисментами.

Парубий поручил профильному комитету Верховной Рады по вопросам культуры и духовности "во внеочередном порядке рассмотреть этот вопрос для его внесения на рассмотрение Верховной Рады Украины завтра, в четверг".

"Завтра мы будем рассматривать это постановление. Я прошу всех максимально мобилизовано прибыть в зал. Я считаю, это постановление должно получить более 300 голосов, потому что это основательный вопрос в развитии украинского государства", – добавил спикер.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира