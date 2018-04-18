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В Организации по запрещению химоружия опровергли слова Лаврова об отравлении Скрипалей веществом BZ
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18.04.2018 16:57
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14 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что
исследование швейцарского центра радиологического и
химико-радиологического анализа показало – бывшего российского
разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили веществом BZ, в
Организации по запрещению химического оружия эту информацию
опровергли. В ОЗХО ответили на версию Лаврова Фото: ЕРА "Прекурсоры
вещества BZ, которое упоминается в публичных заявлениях и также
известное как 3Q, содержались только в пробе, подготовленной
лабораторией ОЗХО в соответствии со всеми требованиями процедуры.
Эти образцы не имеют отношения к образцам, собранными командой ОЗХО
в Солсбери", – говорится в документе.14 апреля министр иностранных
дел РФ Сергей Лавров заявил, что проведенное швейцарским центром
радиологического и химико-радиологического анализа исследование
проб с места отравления Скрипалей показало присутствие вещества BZ,
которое стояло на вооружении США и Британии.66-летнего Скрипаля и
его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с
симптомами отравления в британском Солсбери 4 марта. Позже
оба вышли из критического состояния. Следствие выяснило,
что во время покушения использовался разработанный в России
нервно-паралитический агент "Новичок".В ответ на атаку около
30 стран выслали российских дипломатов. Из США депортировали
60 представителей РФ. Также Белый дом закрыл Генконсульство РФ
в Сиэтле. Кремль после этого объявил персонами нон грата
дипломатов из 25 стран.Захарова заявляла, что "Новичок"
никогда не разрабатывали в РФ. По ее словам, он мог быть создан в
странах Запада бывшими советскими учеными. Президент РФ
Владимир Путин утверждал, что подобные вещества способны
производить около 20 стран мира.29 марта стало известно, что Юлия
Скрипаль пришла в себя и начала разговаривать. 9 апреля
ее выписали из больницы.По данным СМИ, она находится в
госпитале на военной базе.Сергей Скрипаль, по словам врачей,
восстанавливается медленнее дочери, но прогресс заметен.
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