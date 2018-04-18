|В Нидерландах презентовали "машину", которая позволит быстро и безболезненно покончить с собой
|18.04.2018 16:59
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Механизм напечатан на 3D-принтереНидерландский дизайнер Александр Баннинк и австралийский активист Филипп Ницшке, который много лет боролся за легализацию эвтаназии, представили на выставке похоронной индустрии в Амстердаме образец "капсулы для самоубийств" Sarco (сокращенно от "Саркофаг").
Фото: Exit International
Нидерландский дизайнер и австралийский активист разработали "суицидальную машину" таким образом, чтобы человек ушел из жизни без боли.
Внутри машины, напечатанной с помощью 3D-принтера, находится резервуар с азотом, над которым расположена капсула. Именно в нее и ложится человек, решивший уйти из жизни. После суицида капсула может также выступать в качестве гроба.
По словам создателей изобретения, подобное устройство позволит человеку быстро и безболезненно покончить с собой. Смерть наступает после заполнения капсулы азотом.
"Он или она почувствует легкое головокружение, потом быстро потеряет сознание и умрет", - приводит слова Филиппа Ницшке издание Independent.
Как сообщает The Guardian, первый полностью функционирующий Sarco должен появиться до конца 2018 года.
Однако, представители церкви Вестеркерк, в которой проходила выставка ритуальных услуг Funeral Expo, выразили свою обеспокоенность. Она была связана с тем, что Ницшке дополнил макет капсулы VR-очками и любой желающий мог оказаться внутри Sarco, чтобы представить свой уход из жизни.
"Мы не будем и не можем поддерживать любое предложение использовать такое оборудование", - сказал представитель церкви Йерун Крамер.