Механизм напечатан на 3D-принтере

Нидерландский дизайнер и австралийский активист разработали "суицидальную машину" таким образом, чтобы человек ушел из жизни без боли.

Внутри машины, напечатанной с помощью 3D-принтера, находится резервуар с азотом, над которым расположена капсула. Именно в нее и ложится человек, решивший уйти из жизни. После суицида капсула может также выступать в качестве гроба.

По словам создателей изобретения, подобное устройство позволит человеку быстро и безболезненно покончить с собой. Смерть наступает после заполнения капсулы азотом.

"Он или она почувствует легкое головокружение, потом быстро потеряет сознание и умрет" , - приводит слова Филиппа Ницшке издание Independent .

Как сообщает The Guardian , первый полностью функционирующий Sarco должен появиться до конца 2018 года.

Однако, представители церкви Вестеркерк, в которой проходила выставка ритуальных услуг Funeral Expo, выразили свою обеспокоенность. Она была связана с тем, что Ницшке дополнил макет капсулы VR-очками и любой желающий мог оказаться внутри Sarco, чтобы представить свой уход из жизни.