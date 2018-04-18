Многие граждане России недооценивают степень угрозы, которую несет блокировка мессенджера Telegram, заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Пономарев: Было бы даже полезно, чтобы на какое-то время Telegram перестал работать Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com "Разговор о блокировке Facebook в России идет очень давно. Во многом все зависит от того, как закончится история с Telegram. В 2015 году вступил в силу закон о том, что персональные данные нужно хранить на территории РФ. Facebook, Twitter и Google вели с Россией долгие переговоры на тему допустимого взаимодействия – что они готовы делать, а что – нет. Из-за этого были напряги. Руководство Facebook, на самом деле, очень опасалось блокировки. Они даже были готовы чем-то пожертвовать и пойти навстречу, в отличие от того же Telegram. Facebook очень не хотел, чтобы повторилось то, что произошло в Турции, где сайт заблокировали, общество просто "утерлось", и на этом все закончилось. Пример Турции показывает, что в России все может ограничиться лишь возмущением активной части общества. Если опыт блокировки Telegram для властей РФ окажется успешным, они могут проделать то же самое и с Facebook", – заявил Пономарев.По его словам, большинство граждан России воспринимают попытки заблокировать Telegram как борьбу между Роскомнадзором и владельцем мессенджера Павлом Дуровым."Люди сидят перед телевизором и смотрят, кто кого поборет. Да, и в России, и в Украине есть те, кто готов сражаться. Но основная масса – это, по сути, болельщики. Так и тут. Складывается чувство, что люди просто наблюдают борьбу Роскомнадзора с Дуровым. Понятное дело, что симпатии в основном на стороне Дурова, но тем не менее во всей этой истории прослеживается элемент обычного наблюдения – кто кого. Telegram подошел к блокировке подготовленным. И я даже не знаю, хорошо это или плохо. Вообще было бы даже полезно, чтобы на какое-то время он перестал работать. Тогда люди бы почувствовали, что они теряют. Потом бы мессенджер заработал, и мы победили. А так, мне кажется, многие недооценивают степень угрозы происходящего. И меня это очень тревожит", – резюмировал Пономарев.Доступ к Telegram на территории России начали блокировать 16 апреля 2018 года. До этого собственники мессенджера отказались предоставить спецслужбам РФ ключи для декодирования сообщений.Создатель и хозяин мессенджера Telegram Павел Дуров призвал российских пользователей не удалять и не переустанавливать Telegram. Он пообещал, что мессенджер будет использовать встроенные методы обхода блокировок, не требующие действий от пользователей. При этом он признал, что не гарантирует доступность сервиса без использования виртуальных частных сетей (VPN).Роскомнадзор для полного запрета мессенджера заблокировал IP-адреса компаний Amazon и Google, хостинг которых использует Telegram. От таких действий регулятора пострадали приложения Microsoft, MasterCard, Twitter, Viber и других организаций, имевших доступ к тем же серверам, уточняло "Радио Свобода".17 апреля Дуров сообщил, что Telegram удалось "пережить" первые 24 часа блокировки в России, и пообещал потратить миллионы долларов личных сбережений на выплаты Bitcoin-грантов администраторам proxy и VPN. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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