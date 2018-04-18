|НКЦБФР определилась с концепцией реформирования рынков капитала в Украине
|18.04.2018 17:00
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В Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) представили концепцию законодательных изменений относительно функционирования рынков капитала в Украине, передает со ссылкой на сообщение Комиссии.
Презентация концепции, разработанной при поддержке ЕБРР, состоялась на заседании комитета НКЦБФР по вопросам стратегии развития и экономического анализа фондового рынка.
Предлагаются следующие изменения законодательства о клиринговой деятельности и депозитарно-расчетных операций:
“Важно, что мы не только зафиксировали задачи и направления реформирования финансовой инфраструктуры, но и определили конкретные технические шаги, в том числе по консолидации депозитарного учета и реформированию Расчетного центра, который потеряет со временем свой статус монополиста и станет полноценной клиринговым учреждением, которое на равных будут соперничать с другими участниками рынка”, - отметил глава НКЦБФР Тимур Хромаев.
Отмечается, что следующим шагом станет разработка на основании указанной Концепции законодательных изменений в законы “О депозитарной системе Украины”, “О государственном регулировании рынка ценных бумаг в Украине” и других актов, а также корректировки норм законопроекта “О рынках капитала”.
Добавим, указанная Концепция предлагает как модернизировать инфраструктуру рынков капитала, сделать ее более эффективной, привести в соответствие с международными стандартами и практиками. Согласно Концепции, реформа рынков капитала предусматривает имплементацию ряда важных актов ЕС.
Напомним, НКЦБФР поддержала увеличение роли Европейского банка реконструкции и развития в рынке капитала Украины.