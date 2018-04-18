Работу Донецкой фильтровальной станции решено временно приостановить из-за обстрелов.

Об этом сообщили в компании коммунального предприятия «Вода Донбасса», передает

«В настоящее время выполняется подготовка к остановке станции и эвакуации персонала», — сообщили в компании.

В 15:05 работа станции была остановлена, сообщается на .

В связи с этим прекращена подача питьевой воды в Авдеевку, частично Донецк и Ясиноватую, в поселок Бетманово (Красный Партизан), села Крутая Балка и Верхнеторецкое.

Напомним, 17 апреля под обстрел попал автобус, перевозивший сменный персонал ДФС. Ранения получили пятеро сотрудников компании, один из них — в тяжелом состоянии.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира