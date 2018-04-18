|Донецкая фильтровальная станция остановила работу из-за обстрелов боевиков
|18.04.2018 17:02
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Работу Донецкой фильтровальной станции решено временно приостановить из-за обстрелов.
Об этом сообщили в компании коммунального предприятия «Вода Донбасса», передает
«В настоящее время выполняется подготовка к остановке станции и эвакуации персонала», — сообщили в компании.
В 15:05 работа станции была остановлена, сообщается на .
В связи с этим прекращена подача питьевой воды в Авдеевку, частично Донецк и Ясиноватую, в поселок Бетманово (Красный Партизан), села Крутая Балка и Верхнеторецкое.
Напомним, 17 апреля под обстрел попал автобус, перевозивший сменный персонал ДФС. Ранения получили пятеро сотрудников компании, один из них — в тяжелом состоянии.
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