|Новости мира: Эрдоган объявил о проведении внеочередных выборов в Турции
|18.04.2018 17:03
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Ранее правительство во главе с Эрдоганом отвергало возможность проведения досрочных выборов.
В Турции пройдут внеочередные президентские и парламентские выборы, информирует svodka.net.
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Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Выборы состоятся 24 июня 2018 года.
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«В ходе переговоров с главой Партии националистического движения Турции Девлетом Бахчели мы обсудили предложение провести досрочные президентские и парламентские выборы», — цитирует Анадолу заявление Эрдогана.
По его словам, с сегодняшнего дня высшая избирательная комиссия Турции начинает юридический процесс подготовки к выборам.
Накануне председатель Партии националистического движения Турции (MHP) Девлет Бахчели призвал власти страны провести 26 августа досрочные президентские и парламентские выборы. По словам Бахчели, 26 августа (Турция в этот день отмечает годовщину «Битвы при Манцикерте») граждане страны могут выбрать лидера и депутатов, «преподав тем самым заслуженный урок врагам Турции».
Как сообщали новости мира ранее, парламент Турции одобрил закон о выборах, позволяющий на законодательном уровне партийные альянсы на выборах. Фактически закон усилит позиции правящей партии президента Реджепа Эрдогана в случае ситуативного альянса с националистами.
По мнению оппозиции, спорный закон поможет власти фальсифицировать результаты голосования.
Ранее правительство во главе с Эрдоганом отвергало возможность проведения досрочных выборов.