Ранее правительство во главе с Эрдоганом отвергало возможность проведения досрочных выборов.

В Турции пройдут внеочередные президентские и парламентские выборы, информирует svodka.net.

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Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Выборы состоятся 24 июня 2018 года.

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«В ходе переговоров с главой Партии националистического движения Турции Девлетом Бахчели мы обсудили предложение провести досрочные президентские и парламентские выборы», — цитирует Анадолу заявление Эрдогана.

По его словам, с сегодняшнего дня высшая избирательная комиссия Турции начинает юридический процесс подготовки к выборам.

Накануне председатель Партии националистического движения Турции (MHP) Девлет Бахчели призвал власти страны провести 26 августа досрочные президентские и парламентские выборы. По словам Бахчели, 26 августа (Турция в этот день отмечает годовщину «Битвы при Манцикерте») граждане страны могут выбрать лидера и депутатов, «преподав тем самым заслуженный урок врагам Турции».

Как сообщали новости мира ранее, парламент Турции одобрил закон о выборах, позволяющий на законодательном уровне партийные альянсы на выборах. Фактически закон усилит позиции правящей партии президента Реджепа Эрдогана в случае ситуативного альянса с националистами.

По мнению оппозиции, спорный закон поможет власти фальсифицировать результаты голосования.

Ранее правительство во главе с Эрдоганом отвергало возможность проведения досрочных выборов.

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