|Во Франции мужчине пересадили "третье лицо"
|18.04.2018 17:09
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Мужчина страдает нейрофиброматозом первого типа. Это - генетическое заболевание, которое привело к появлению у него на лице опухолей, которые искажали внешностьФранцуз Жером Амон - первый человек на планете, которому дважды сделали трансплантацию нового лица.
Фото: AFP
Он говорит, что хорошо себя чувствует через три месяца после последней переломной операции, передает ВВС.
От своего первого трансплантированного лица человек вынужден был отказаться в прошлом году после появления признаков его отторжения.
Амон страдает нейрофиброматозом первого типа. Это - генетическое заболевание, которое привело к появлению у него на лице опухолей, которые искажали внешность.
Первая трансплантация лица в 2010 году была успешной, но в 2015 году человек простудился и вынужден пить антибиотики. Препарат оказался несовместимым с иммуносупрессивной терапией, которую практикуют с целью подавления нежелательных иммунных реакций организма. Такая терапия необходима, чтобы предотвратить отторжение пересаженного материала.
Первые признаки отторжения пересаженного лица у мужчины появились в 2016 году. В ноябре прошлого года, лицо, что страдало от некроза - омертвения тканей, должны были удалить.
После этого Амон прожил два месяца в госпитале Жоржа Помпиду без лица и возможности видеть, слышать или говорить, пока не появился донор.
В январе 2018 года Жерому Амону сделали вторую трансплантацию. "Первое (лицо) я принял немедленно, на этот раз та же ситуация", - прокомментировал пациент свое состояние после операции.
Чтобы избежать отторжения нового лица человек, которого французские СМИ называют "человеком с тремя лицами", должен пройти лечение для очищения крови.