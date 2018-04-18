Мужчина страдает нейрофиброматозом первого типа. Это - генетическое заболевание, которое привело к появлению у него на лице опухолей, которые искажали внешность

Он говорит, что хорошо себя чувствует через три месяца после последней переломной операции, передает ВВС.

От своего первого трансплантированного лица человек вынужден был отказаться в прошлом году после появления признаков его отторжения.

Амон страдает нейрофиброматозом первого типа. Это - генетическое заболевание, которое привело к появлению у него на лице опухолей, которые искажали внешность.

Первая трансплантация лица в 2010 году была успешной, но в 2015 году человек простудился и вынужден пить антибиотики. Препарат оказался несовместимым с иммуносупрессивной терапией, которую практикуют с целью подавления нежелательных иммунных реакций организма. Такая терапия необходима, чтобы предотвратить отторжение пересаженного материала.

Первые признаки отторжения пересаженного лица у мужчины появились в 2016 году. В ноябре прошлого года, лицо, что страдало от некроза - омертвения тканей, должны были удалить.

После этого Амон прожил два месяца в госпитале Жоржа Помпиду без лица и возможности видеть, слышать или говорить, пока не появился донор.

В январе 2018 года Жерому Амону сделали вторую трансплантацию. "Первое (лицо) я принял немедленно, на этот раз та же ситуация" , - прокомментировал пациент свое состояние после операции.