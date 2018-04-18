|Кабмин возобновил работу антирейдерских аграрных штабов
|18.04.2018 17:11
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Украины возобновил работу антирейдерских аграрных штабов на время проведения посевной кампании. Об этом на заседании правительства заявил министр юстиции Павел , передает со ссылкой на .
"Весна - время сельскохозяйственных работ. Так же активизируются и аграрные рейдеры. Мы уже получили несколько сигналов из регионов о возможном обострении ситуации с захватом земель", - заявил .
В связи с этим выступил с инициативой возобновить работу антирейдерских аграрных штабов. По словам , в прошлом году с помощью таких штабов удалось предотвратить десятки рейдерских захватов земли и урожая.
"Мы ликвидировали техническую возможность проводить регистрацию земельных "участков-призраков" и ввели автоматизированную систему обмена информацией между земельным кадастром и реестром недвижимости. Кроме этого, мы запустили сервис "СМС МАЯК", который дает возможность владельцу контролировать любые попытки внести изменения в список по своему земельному участку", - добавил .
Напомним, ранее сообщалось, что поручил силовикам принять меры для защиты аграриев от рейдерских атак.