Обращаясь к вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой об автокефалии православной церкви в Украине, президент Петр Порошенко отметил, что вся "нация смотрит с благоговением и надеждой". Этот материал можно прочитать и на украинском языке Порошенко: Грамота довершит утверждение независимости и самостоятельности Украины в духовном измерении Фото: president.gov.ua Публикуем текст обращения полностью:"Обращаюсь к Вашему Святейшеству, вселенскому патриарху и лидеру православного мира.Как глава государства Украина, представляющий ее граждан – в том числе и тех, которые относятся к украинской православной общине, которые, благодаря крещению, полученному от Константинопольской матери-церкви 1030 лет назад, исповедуют православную христианскую веру, – прошу вас предоставить томос (указ. – ) об автокефалии православной церкви в Украине.Этот долгожданный документ станет не только торжеством православия, но и актом глубокой исторической справедливости, потому что именно из Царьграда пролился на нашу благословенную землю свет христианской веры.Этот долгожданный документ еще больше укрепит религиозную свободу в Украине и межконфессиональный мир, усилит права и свободы граждан.Этот документ поднесет на новые высоты уважение и авторитет вселенского патриарха между украинцев.Вы, Ваша Всесвятость, – единственное лицо в мире, которое имеет каноническое право и законную власть решать такого рода вопросы.Вся наша нация смотрит на вас с благоговением и надеждой, потому что именно в ваших силах дарить нам единство, мир и согласие, в которых мы так нуждаемся и которых мы так долго были лишены.Ваше благословение, равно как и грамота, предоставленная нашей украинской церкви, довершат утверждение независимости и самостоятельности Украины в духовном измерении.И снова, как и раньше, мы благодарим за это мать-церковь и лично вас, Ваша Всесвятость.Надеюсь и верю, что вы, разумный и справедливый пастырь, не откажете в благословении и долгожданном благодеянии вашим духовным чадам, украинцам, верным нашей церкви-матери.И я лично остаюсь полным глубокого уважения к вам лично, верности православию и преданности церкви-матери".Проект постановления о поддержке обращения президента к патриарху Варфоломею поддержали все фракции Верховной Рады, кроме Оппозиционного блока. Депутаты рассмотрят этот документ 19 апреля.Сегодня Порошенко провел встречу с предстоятелями православных церквей Украины.В июне 2016 года украинские парламентарии попросили вселенского патриарха Варфоломея издать томос об автокефалии православной церкви в Украине и признать недействительным акт 1686 года, которым Москва вывела Киевский патриархат из-под юрисдикции Константинополя.В сентябре 2017 года в ежегодном послании парламенту Порошенко заявил, что признание автокефалии Украинской православной церкви, на которое рассчитывает Киев, не означает появления в стране так называемой государственной церкви. Президент также исключил запрет деятельности других православных конфессий.17 апреля 2018 года Порошенко на совещании с руководством парламентских фракций заявил, что "на сегодняшний день Украина как никогда близка к появлению собственной автокефальной поместной церкви". Президент призвал Раду поддержать его инициативу в кратчайшие сроки. По словам главы государства, соответствующее обращение к патриарху подписали все епископы Украинской православной церкви (Киевского патриархата) и Украинской автокефальной православной церкви. Порошенко подчеркнул, что если будет решение Рады, обращение президента и церковных иерархов, то призыв передадут Варфоломею."Надеемся, что это решение может быть принято до празднования 1030-летия крещения Украины-Руси", – заявил глава государства.В Украине действует Украинская православная церковь Киевского и Московского патриархатов, Украинская автокефальная православная церковь и ряд церквей других конфессий. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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