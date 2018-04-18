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Порошенко обратился к вселенскому патриарху с просьбой предоставить автокефалию православной церкви в Украине
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18.04.2018 17:15
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Обращаясь к вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой об
автокефалии православной церкви в Украине, президент Петр Порошенко
отметил, что вся "нация смотрит с благоговением и надеждой". Этот
материал можно прочитать и на украинском языке Порошенко: Грамота
довершит утверждение независимости и самостоятельности Украины в
духовном измерении Фото: president.gov.ua Публикуем текст обращения
полностью:"Обращаюсь к Вашему Святейшеству, вселенскому патриарху и
лидеру православного мира.Как глава государства Украина,
представляющий ее граждан – в том числе и тех, которые
относятся к украинской православной общине, которые, благодаря
крещению, полученному от Константинопольской матери-церкви 1030 лет
назад, исповедуют православную христианскую веру, – прошу вас
предоставить томос (указ. – ) об автокефалии
православной церкви в Украине.Этот долгожданный документ станет не
только торжеством православия, но и актом глубокой исторической
справедливости, потому что именно из Царьграда пролился на нашу
благословенную землю свет христианской веры.Этот долгожданный
документ еще больше укрепит религиозную свободу в Украине и
межконфессиональный мир, усилит права и свободы граждан.Этот
документ поднесет на новые высоты уважение и авторитет вселенского
патриарха между украинцев.Вы, Ваша Всесвятость, – единственное
лицо в мире, которое имеет каноническое право и законную власть
решать такого рода вопросы.Вся наша нация смотрит на вас с
благоговением и надеждой, потому что именно в ваших силах дарить
нам единство, мир и согласие, в которых мы так нуждаемся и которых
мы так долго были лишены.Ваше благословение, равно как и грамота,
предоставленная нашей украинской церкви, довершат утверждение
независимости и самостоятельности Украины в духовном измерении.И
снова, как и раньше, мы благодарим за это мать-церковь и лично вас,
Ваша Всесвятость.Надеюсь и верю, что вы, разумный и справедливый
пастырь, не откажете в благословении и долгожданном благодеянии
вашим духовным чадам, украинцам, верным нашей церкви-матери.И я
лично остаюсь полным глубокого уважения к вам лично, верности
православию и преданности церкви-матери".Проект постановления о
поддержке обращения президента к патриарху Варфоломею поддержали
все фракции Верховной Рады, кроме Оппозиционного блока. Депутаты
рассмотрят этот документ 19 апреля.Сегодня Порошенко провел
встречу с предстоятелями православных церквей Украины.В июне 2016
года украинские парламентарии попросили вселенского патриарха
Варфоломея издать томос об автокефалии православной церкви в
Украине и признать недействительным акт 1686 года, которым Москва
вывела Киевский патриархат из-под юрисдикции Константинополя.В
сентябре 2017 года в ежегодном послании парламенту Порошенко
заявил, что признание автокефалии Украинской православной церкви,
на которое рассчитывает Киев, не означает появления в стране так
называемой государственной церкви. Президент также исключил запрет
деятельности других православных конфессий.17 апреля 2018 года
Порошенко на совещании с руководством парламентских фракций заявил,
что "на сегодняшний день Украина как никогда близка к появлению
собственной автокефальной поместной церкви". Президент призвал Раду
поддержать его инициативу в кратчайшие сроки. По словам главы
государства, соответствующее обращение к патриарху подписали все
епископы Украинской православной церкви (Киевского патриархата) и
Украинской автокефальной православной церкви. Порошенко подчеркнул,
что если будет решение Рады, обращение президента и церковных
иерархов, то призыв передадут Варфоломею."Надеемся, что это решение
может быть принято до празднования 1030-летия крещения
Украины-Руси", – заявил глава государства.В Украине действует
Украинская православная церковь Киевского и Московского
патриархатов, Украинская автокефальная православная церковь и ряд
церквей других конфессий.
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