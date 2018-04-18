|Эрдоган объявил о досрочных президентских и парламентских выборах
|18.04.2018 17:17
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Принятые на референдуме поправки к конституции предоставят президенту страны Эрдогану беспрецедентные полномочия и позволяют ему остаться в должности 10 летПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что досрочные президентские и парламентские выборы состоятся 24 июня.
Эрдоган, Реджеп Тайип. Фото: Фото: REUTERS/Murad Sezer
"Во время переговоров с председателем Партии националистического движения Турции Девлетом Бахчели мы обсудили предложение провести досрочные президентские и парламентские выборы", - сказал Эрдоган, пишет "Радио Свобода".
Следующие президентские и парламентские выборы должны состояться в ноябре 2019 года.
Напомним, что референдум о расширении президентских полномочий состоялся в Турции 16 апреля.
Переход от парламентской к президентской системе правления в Турции поддержали 51% избирателей, против высказались около 49%. Принятые на референдуме поправки к конституции предоставят президенту страны Эрдогану беспрецедентные полномочия и позволяют ему остаться на этой должности до 2029 года.
Глава оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Эрдал Аксюнгер заявил, что власть занимается манипуляциями при подсчете голосов на конституционном референдуме.
В ОБСЕ заявили, что референдум о расширении полномочий президента Турции был проведен в условиях неравных возможностей, предоставленных сторонникам и противникам поправок в конституцию.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель и тогдашний министр иностранных дел Зигмар Габриэль заявили, что обеспокоены расколом в турецком обществе и надеются на разговор президента Реджепа Тайипа Эрдогана с гражданами страны.