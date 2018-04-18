Принятые на референдуме поправки к конституции предоставят президенту страны Эрдогану беспрецедентные полномочия и позволяют ему остаться в должности 10 лет

"Во время переговоров с председателем Партии националистического движения Турции Девлетом Бахчели мы обсудили предложение провести досрочные президентские и парламентские выборы" , - сказал Эрдоган, пишет "Радио Свобода".

Следующие президентские и парламентские выборы должны состояться в ноябре 2019 года.

Напомним, что референдум о расширении президентских полномочий состоялся в Турции 16 апреля.

Переход от парламентской к президентской системе правления в Турции поддержали 51% избирателей , против высказались около 49%. Принятые на референдуме поправки к конституции предоставят президенту страны Эрдогану беспрецедентные полномочия и позволяют ему остаться на этой должности до 2029 года.

Глава оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Эрдал Аксюнгер заявил, что власть занимается манипуляциями при подсчете голосов на конституционном референдуме.