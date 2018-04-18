



П'ять років поспіль Аніта Луценко була тренером проекту "Зважені та щасливі", а минулого сезону спробувала себе у ролі ведучої, втім, вже напередодні зірка повідомила шанувальникам - покидає шоу та Україну і переїздить в США.



"Аніта, яку всі знають і люблять як суворого тренера, в минулому сезоні на 200% впоралася з роллю ведучої. Як говорила вона сама, це був для неї якийсь експеримент, який вийшов дуже вдалим. У своєму життєвому списку професій Аніта успішно поставила ще одну галочку, але на даний момент вона вибрала інший шлях розвитку", - прокоментував події директор Євген Тунік.



Довго очікувати оголошення нового імені не стали: новою ведучою стала Мирослава Ульяніна - фітнес-тренер, консультатнт по харчуванню та healthy life-спікер. Цікаво, що Василь Вірастк, про якого подейкували, що він стане учасником шоу, буде помічником тренерів.





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