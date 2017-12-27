В среду, 27 декабря, на Жулянском путепроводе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и легковушки.

«Водитель такси Uber влетел под фуру», — сообщает корреспондент «Обозревателя».

Автомобиль получил серьезные повреждения: полностью разбита передняя часть машины.

Также транспортное средство оградили красными лентами.

Позже очевидцы рассказали «Обозревателю», что пострадали два человека.

В результате аварии была заблокирована одна полоса из четырех, что привело к большой пробке.

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