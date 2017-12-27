|В Киеве легковой автомобиль влетел под фуру, образовалась сильная пробка (фото)
|27.12.2017 11:27
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В среду, 27 декабря, на Жулянском путепроводе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и легковушки.
«Водитель такси Uber влетел под фуру», — сообщает корреспондент «Обозревателя».
Автомобиль получил серьезные повреждения: полностью разбита передняя часть машины.
Также транспортное средство оградили красными лентами.
Позже очевидцы рассказали «Обозревателю», что пострадали два человека.
В результате аварии была заблокирована одна полоса из четырех, что привело к большой пробке.
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