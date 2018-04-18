В конце девяностых – начале двухтысячных силиконовая грудь пользовалась большим спросом у зарубежных артистов.

Отечественные исполнительницы, тогда еще с опаской смотрели на это «чудо-юдо», но не прошло и несколько лет, как и в Украине звезды стали все чаще обращаться к пластическим хирургам, пишет со ссылкой на .

Кто любит побольше

Украинские артисты не любят поднимать тему ненатуральности своих частей тела, потому обычно обходят эти вопросы стороной. Но иногда одного взгляда довольно, чтобы увидеть, что в данном случае не обошлось без вмешательства хирурга.

Одной из первых в применении силикона заподозрили певицу Веру Брежневу, которая очень любит фотографироваться в купальниках и вообще всячески следит за своей внешностью.

Этот же грех вменяют и звезде Playboy Даше Астафьевой. Долгое время она кроме как обнаженной не появлялась на обложках журналов, следовательно где был фотошоп, а где силикон сказать сложно. Хотя сама модель утверждает, что у нее все натуральное.

Сейчас этот тренд: иметь большую грудь, но говорить, что она своя, подхватила певица Солоха, которая, как и ее коллеги, любит записывать клипы, где на ней почти нет одежды.

«Я пропагандирую красоту! Что касается намеков на силикон – это не про Солоху. Я часами тренируюсь в спортзалах и слежу за своей внешностью на 200%», - заверяет звезда.

Что диктует мода

Интересно, что сейчас как раз пошла тенденция на «сдувание» только того, что было когда-то «надуто». Об этом рассказала стилист и дизайнер Ксения Веснина.

«Мировые тенденции на данном этапе диктуют максимально естественный и не дерзкий вид! Многие известные селебритиз уже «сдули» губы и убрали силикон из груди! Такие как: Джоли, Варнава, Дрю Берримор, Маша Малиновская и другие», - рассказала нам она.

По ее словам сейчас все решает не грудь, а то чем ты можешь заинтересовать!

«Я, например, не против пластики, хотя у меня своя грудь, но во всем должна быть мера! То есть если у вас груди толком не было, то не нужно пришивать сразу 4-й размер! Это выглядит как протез, - считает дизайнер. - В нашей стране немало теледив, кто увеличивал грудь, но по факту не грудь их сделала звездой, а труд, талант и фарт! Мужчинам нравятся формы, но, если сделать не большой опрос, то практически каждый за натуральность! Пусть не большая, но своя».

Мнение эксперта

Конечно, мы не могли не спросить мнение у человека, который сам уже увеличил ни одну сотню бюстов.

«Вообще именно с именем Памелы Андерсон связывают подъем интереса к пластической хирургии в мире в целом. Побуждая женщин реализовывать свою мечту об улучшении размера и формы груди в столь гипертрофированных и гротескных размерах, - рассказал пластический хирург Андрей Якобчук. - Ведь сама Памела, не сумев обуздать желание иметь большую грудь, все заново и заново ложилась на стол к пластическому хирургу ради еще более эффектного результата. Поверьте мне, когда-то она попросит врача извлечь эти огромные «бидоны 6-го размера». Вывод один: импланты груди могут стать самым большим счастьем или самой большой проблемой – все определяет размер».

Кстати, в украинском шоу-бизнесе тоже есть своя Памела Андерсон певица Индира. Только она похожа со своей зарубежной коллегой не размерами груди, а внешне. Мы не могли не узнать у нее ее взгляд на силиконовые импланты.

«Мне кажется, что случаев, когда хирургическое вмешательство женщинам действительно нужно, в тысячи раз меньше, чем количество проведенных операций, - сказала нам звезда. - Скажу про свои вкусы, мне нравится небольшая женская грудь, это очень мило и нежно смотрится. И выразительная женская грудь мне тоже нравится. Девушки, которые имеют финансовую возможность и не увеличивают грудь, пытаясь угодить всем в погоне за трендами, у меня вызывают уважение».

В то же время артистке очень не нравятся, когда женщины увеличивают другие части своего тела.

«Что меня действительно отвращает - так это импланты в ягодицы. Все семейство Кардашян, Ники Минаж и другие навязывают нам эти визуальные образы, но мне это кажется, мягко сказать, непривлекательным и пугающим, - заметила Индира. - Спорт может сделать с ягодицами чудеса, и выглядеть это будем более аппетитно и натурально. И обязательно стоит помнить, что любят не за грудь, попу, губы, а за то какой вы человек на самом деле».

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