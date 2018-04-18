|Украинцы держат оборону: В штабе АТО ответили на "штурм "ДНР"
|18.04.2018 17:20
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Заявления со стороны террористической республики «ДНР» о якобы размещении украинскими военными танков и другого оружия под Марьинка в Донецкой области с целью прорыва не соответствуют действительности.
«Украинские военные находятся на своих позициях. Мы четко придерживаемся режима прекращения огня и Минских договоренностей. Украинские военные держат оборону», – заявил в комментарии «Обозревателю» спикер штаба АТО Олег Сушинский, информирует svodka.net.
Он также сообщил, что с начала сегодняшних суток, 18 апреля, противник 10 раз обстреливал позиции ВСУ.
«В частности, на донецком направлении из 120-ти и 82-ти мм минометов и крупнокалиберных пулеметов огонь велся по защитникам шахты «Бутовка». Кроме этого оккупанты применили гранатометы по украинским позициям в районе Талаковка. Вооружением боевой машины пехоты — вблизи Богдановки, крупнокалиберные пулеметы — у Невельского и Песков. А стрелковое оружие вблизи Лебединского», – сообщил Сушинский.