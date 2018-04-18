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Нетаньяху отдал приказ нанести удар по сирийской военной базе после переговоров с Трампом – СМИ
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18.04.2018 17:23
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Израильские военные ударили по иранской батарее противовоздушной
обороны в Сирии 9 апреля при поддержке США, написало издание The
Wall Street Journal. По данным минобороны РФ, в ночь на 9 апреля
два израильских самолета F-15 нанесли с территории Ливана удар по
сирийскому аэродрому Фото: wikipedia.org Только после переговоров с
американским президентом Нетаньяху отдал приказа атаковать базу,
куда незадолго до этого прибыла батарея противовоздушной обороны из
Ирана. Она была уничтожена израильской авиацей до того, как ее
успели привести в рабочее состояние.Как пишет издание, Иран
отрицает, что создает свои базы в Сирии, однако утверждает, что его
военные силы останутся в стране для защиты правительства Башара
Асада.9 апреля сирийские СМИ со ссылкой на военный источник
сообщили, что средства противовоздушной обороны
Сирии отразили ракетный удар по военной авиабазе
Тифор (Т-4), сбив восемь ракет. В минобороны США
заявили, что не наносили каких-либо авиаударов по Сирии.Минобороны
РФ обвинило Израиль в ракетном ударе. По данным
ведомства, в ночь на 9 апреля два израильских самолета F-15, не
заходя в воздушное пространство Сирии, нанесли с территории Ливана
удар по сирийскому аэродрому.По данным NBC, с 2012 года Израиль
нанес по Сирии более 100 авиаударов.
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