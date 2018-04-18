Израильские военные ударили по иранской батарее противовоздушной обороны в Сирии 9 апреля при поддержке США, написало издание The Wall Street Journal. По данным минобороны РФ, в ночь на 9 апреля два израильских самолета F-15 нанесли с территории Ливана удар по сирийскому аэродрому Фото: wikipedia.org Только после переговоров с американским президентом Нетаньяху отдал приказа атаковать базу, куда незадолго до этого прибыла батарея противовоздушной обороны из Ирана. Она была уничтожена израильской авиацей до того, как ее успели привести в рабочее состояние.Как пишет издание, Иран отрицает, что создает свои базы в Сирии, однако утверждает, что его военные силы останутся в стране для защиты правительства Башара Асада.9 апреля сирийские СМИ со ссылкой на военный источник сообщили, что средства противовоздушной обороны Сирии отразили ракетный удар по военной авиабазе Тифор (Т-4), сбив восемь ракет. В минобороны США заявили, что не наносили каких-либо авиаударов по Сирии.Минобороны РФ обвинило Израиль в ракетном ударе. По данным ведомства, в ночь на 9 апреля два израильских самолета F-15, не заходя в воздушное пространство Сирии, нанесли с территории Ливана удар по сирийскому аэродрому.По данным NBC, с 2012 года Израиль нанес по Сирии более 100 авиаударов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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