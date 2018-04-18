Украине следовало бы, как минимум, разоружать российские войска, покидающие места дислокации в Приднестровье.

«На нашей территории их надо разоружать и отпускать – хотя бы как месть за Иловайский котел», — заявил «Обозревателю» руководитель общественной организации «Добровольческое движение ОУН» Николай Коханивский.

В контексте заявления о том, что Украина готова предоставить «коридор» для беспрепятственного вывода российских войск с территории Приднестровья, отвечая на вопрос, должны ли украинские патриоты препятствовать этому перемещению российских войск по территории Украины, Коханивский заметил: «Я не знаю, готовы ли российские войска выходить из Приднестровья. Если же московские войска будут выходить, то пусть себе выходят. Хотя, если бы украинские националисты были при власти, я думаю, на нашей территории их надо разоружать и отпускать – хотя бы как месть за Иловайский котел». «Когда наши выходили, их просто расстреляли», — напомнил он.

«Вы считаете, что им можно устроить, как минимум, котел?» — попросил уточнить «Обозреватель». «Было бы хорошо. Но я не думаю, что нынешняя власть на это решится и, честно, я не думаю, что моск*ли готовы выходить из Приднестровья», — ответил глава «ОУН».

Отвечая на вопрос «Обозревателя», что в данном случае может позволить себе общественная организация, Коханивский сказал: «Будем смотреть по ситуации. Может быть, мы будем пробовать разоружать моск*лей в пользу Украины, а может быть и не в пользу. Может быть, вообще не следует выпускать. Возможно, их там просто уничтожит молдавская армия. Посмотрим по ситуации. Когда все будет готово, будем принимать решения».

«Но я думаю, сейчас ни московские войска не готовы выходить из Приднестровья, ни украинская политическая элита не готовы принимать какие-либо решения», — добавил он.

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