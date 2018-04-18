|В Украине успешно испытали ракетный комплекс Скиф, - ВИДЕО
|18.04.2018 17:25
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Конструкция усовершенствованного противотанкового управляемого ракетного комплекса "Скиф" претерпела ряд измененийВ Украине на одном из военных полигонов провели успешные испытания новой модификации противотанкового управляемого ракетного комплекса "Скиф" - экспортной версии украинского ПТРК "Стугна-П".
Фото: facebook.com/pg/kbluchua
Конструкция усовершенствованного противотанкового управляемого ракетного комплекса «Скиф» претерпела ряд изменений. Все модификации были направлены на адаптацию пусковой установки для использования ее в условиях мягких грунтов и песка.
"Сама ракета не изменилась, поскольку изначально разрабатывалась для применения в любых климатических и погодных условиях, без исключений",- сообщает пресс-служба КБ "Луч".
В КБ "Луч" отметили, что уникальная разработка имеет ряд технических преимуществ, которые гарантируют уничтожение подвижных и неподвижных современных бронированных целей, имеющих комбинированную, разнесённую или монолитную броню, в том числе с динамической защитой. "Кроме этого, украинский ракетный комплекс также способен поражать малоразмерные цели типа долговременных огневых точек, танки в окопе, легкобронированные объекты и вертолеты, что делает его универсальным огневым средством сдерживания на поле боя", - говорится в сообщении.
Напомним, 22 декабря 2017 года прошло успешное испытание украинского ракетного комплекса "Ольха".
Тогда во время испытаний проверялась высокоточная система наведения, уточнения баллистических характеристик, эффективность нового твердого ракетного топлива, и надежность поражения цели военный частью ракеты.