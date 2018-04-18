Конструкция усовершенствованного противотанкового управляемого ракетного комплекса "Скиф" претерпела ряд изменений

Конструкция усовершенствованного противотанкового управляемого ракетного комплекса «Скиф» претерпела ряд изменений. Все модификации были направлены на адаптацию пусковой установки для использования ее в условиях мягких грунтов и песка.

"Сама ракета не изменилась, поскольку изначально разрабатывалась для применения в любых климатических и погодных условиях, без исключений", - сообщает пресс-служба КБ "Луч".

В КБ "Луч" отметили, что уникальная разработка имеет ряд технических преимуществ, которые гарантируют уничтожение подвижных и неподвижных современных бронированных целей, имеющих комбинированную, разнесённую или монолитную броню, в том числе с динамической защитой. "Кроме этого, украинский ракетный комплекс также способен поражать малоразмерные цели типа долговременных огневых точек, танки в окопе, легкобронированные объекты и вертолеты, что делает его универсальным огневым средством сдерживания на поле боя", - говорится в сообщении.

Напомним, 22 декабря 2017 года прошло успешное испытание украинского ракетного комплекса "Ольха" .