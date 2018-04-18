Путин понимает, что Россия не может соревноваться с Западом в экономической сфере, и не хочет начинать войну.

Президент России Владимир Путин хочет снизить напряжение в отношениях с США, следовательно приказал чиновникам уменьшить антиамериканскую риторику.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным издания, это объясняет, почему законопроект об антиамериканских санкциях будет рассматриваться только 15 мая.

«Путин готов пойти на многочисленные уступки, но должен выглядеть так, будто он не проигрывает», — сказал Bloomberg президент Центра политических технологий Игорь Бунин. По его мнению, Путин понимает, что Россия не может соревноваться с Западом в экономической сфере, и не хочет начинать войну.

Российские информационные агентства при этом сообщают, что власть президента США уведомила российское посольство в Вашингтоне о том, что новых санкций в ближайшее время не будет. При этом лишь несколько дней назад посол США в ООН Никки Хейли заявила, что против России в ближайшее время введут новые санкции за поддержку сирийского режима Башара Асада.

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