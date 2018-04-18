Украина на год приостановит реформы и погрузится в выборы.

Об этом сказала социолог Ирина Бекешкина в эфире телеканала «Голос Америки»

«Боюсь, что в предвыборный год всякое реформирования прекратится. Начнутся соревнования в популизме, аукцион обещаний и все такое», — отметила она.

Популизм может победить конструктив, прогнозирует эксперт.

«Если посмотреть на нашу избирательную историю, она довольно интересна. На всех выборах за исключением 1999 (второй срок Кучмы), президентских и парламентских, всегда побеждала оппозиция. Потому что во время выборов начинается аукцион. Затем люди приходят к власти и просто не могут этого выполнить.

Затем снова выбирают: ах, вы не смогли, мы выберем других, которые тоже много обещают и тоже не могут», — пояснила социолог.

Ах, вы не смогли, мы выберем других, которые тоже много обещают

«Люди требуют изменений, потому что не довольны ситуацией, которая есть. С другой стороны, недоверие к государственным инстанциям таковое, что они заранее не верят, что эти реформы будут нужные и полезные. Надо показать какой-то положительный результат, быстро.

А быстро не бывает, если это какие-то фундаментальные реформы. Хотя иногда — да. Эффективной была реформа внешнего независимого оценивания, в которое тоже не верили. Но уже после первого приема, когда дети, не имевшие надежд что пройдут в ведущие украинские вузы, прошли — люди сразу поверили», — сказала Бекешкина.

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