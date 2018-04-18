Во время проведения ежегодной встречи Американской ассоциации по исследованию рака инженеры корпорации Google представили микроскоп для обнаружения онкологии.

В устройстве используется технология дополненной реальности, которая помогает врачам диагностировать пациентов, информирует svodka.net.

«Мы модифицировали стандартный оптический микроскоп, чтобы интегрировать в него возможности искусственного интеллекта в реальном времени. Это потребовало интеграции экрана дополненной реальности в оптику и формирования глубокой нейронной сети для обнаружения рака и выполнения алгоритмов искусственного интеллекта, связанных с микроскопом», – рассказали авторы изобретения.

Когда патологоанатомы анализируют биологическую ткань, чтобы определить, есть ли в ней признаки рака, и если да, то в каком количестве и какого типа, процесс может быть довольно трудоёмким. По мнению Google, такая практика может извлечь пользу из инструментов глубокого обучения. Но во многих местах внедрение технологий ИИ не представляется возможным. Тем не менее, компания полагает, что этот микроскоп может позволить группам с ограниченными средствами (таким как небольшие лаборатории и клиники) или развивающимся странам воспользоваться этими инструментами простым в использовании способом. Google говорит, что микроскоп может «помочь ускорить и демократизировать принятие инструментов глубокого обучения для патологоанатомов только мира».

Предлагаемый компанией Google инструмент представляет собой обыкновенный микроскоп, который используется патологоанатомами во всем мире. Google немного изменила его, чтобы внедрить технологии искусственного интеллекта и дополненной реальности. Во-первых, нейронные сети обучаются выявлению раковых клеток по изображениям тканей человека. Затем слайд с человеческой тканью помещается под модифицированным микроскопом, одно и то же изображение, которое видит человек через окуляры, подаётся и в компьютер. После этого алгоритмы ИИ обнаруживают раковые клетки в ткани, которые затем очерчиваются системой на изображении, просматриваемом через окуляры. Все это делается в режиме реального времени и работает довольно быстро.

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Его преимущество, заключается в том, что его можно создать на основе многих обыкновенных микроскопов. Это сэкономит медучреждениям время и деньги на закупку нового оборудования.

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