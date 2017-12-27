Лишний Ми-2 или Ми-17 в наших ВВС лишним никогда не будет!

В следующем году ВВС Латвии планируют полностью заменить авиапарк советских вертолетов “Ми”. Речь идет о двух вертолётах Ми-2Т и четырех Ми-8МТВ-1. На какие модели их будут менять, пока в ВВС Латвии не объявили, но сам факт, как минимум, должен заинтересовать наше МО, ведь это возможность пополнить авиапарк ВС ВСУ, нещадно растраченный за 25 лет распродаж налево и направо, информирует еizvestia.com.

Что же до данных летательных аппаратов, то Ми-2Т это польская модификация, разработанная фирмой “PZL Świdnik” и предназначенная для перевозки как пассажиров (8 человек), так и грузов. Вертолёт может нести груз массой до 700 кг в грузовом отсеке или до 800 кг на внешней подвеске.

Ми-8МТВ-1, он же Ми-17, модернизированный высотный транспортный вертолёт с двигателями ТВ3-117ВМ, ТВ3-117ВМ серии 02, ВК-2500-03. Динамический потолок увеличен до 6000 м. Самый старый из имеющихся на вооружении ВВС Латвии вертолетов 1999 года выпуска, самый новый 2005 года.

Беду честен. Украина на сегодняшний день не может себе позволить закупать дорогостоящие западные вертолеты – это факт. С другой стороны, мы не только имеем хорошую ремонтную базу, но и проводим модернизацию советских вертолетов, доводя их КПД до максимума. А потому, лишний Ми-2 или Ми-17 в наших ВВС лишним никогда не будет!

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И сейчас главное только, чтобы наши стратеги не прощелкали момент.

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