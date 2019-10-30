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Стало известно, в каких местах штрафуют за курение чаще всего
30.10.2019 20:50
Полицейские Киевские области оштрафовали уже больше 1000 нарушителей.

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В Украине курение табачных изделий в общественных местах карается законом, а именно по ст 175-1 КоАП. Всего с начала 2019 года правоохранители успели оштрафовать более 1000 курильщиков.

Об этом сообщает пресс-служба.

ТОП-5 мест, где чаще только попадаются курильщики:

- лифты и таксофоны;

- территории и помещения учебных заведений;

- подъезды жилых домов;

- подземные переходы;

- стационарно оборудованные остановки

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