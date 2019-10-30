|Стало известно, в каких местах штрафуют за курение чаще всего
|30.10.2019 20:50
|
В Украине курение табачных изделий в общественных местах карается законом, а именно по ст 175-1 КоАП. Всего с начала 2019 года правоохранители успели оштрафовать более 1000 курильщиков.
Об этом сообщает пресс-служба.
ТОП-5 мест, где чаще только попадаются курильщики:
- лифты и таксофоны;
- территории и помещения учебных заведений;
- подъезды жилых домов;
- подземные переходы;
- стационарно оборудованные остановки
Поделитесь статьей с друзьями