Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что СБУ не может качественно расследовать производство о покушении на российского журналиста Аркадия Бабченко "в свете прожекторов". Он добавил, что большинство журналистов и активистов из "списка 47", фигурирующего в деле, находятся под круглосуточной охраной. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Грицак: СБУ важно качественно задокументировать все обстоятельства дела Фото: ЕРА "Что касается тех людей, которые обратились за обеспечением безопасности, то некорректно будет называть количество этих людей, но значительная часть из "списка 47" находится под круглосуточной охраной", – заявил глава СБУ.Отвечая на вопрос, как продвигается расследование покушения на Бабченко, Грицак сказал: "Чрезвычайно активно ведется расследование этого дела"."И я убежден, что в ближайшее время мы сможем сообщить очень много интересных подробностей. Я понимаю, что от нас все ждут подтверждения, так сказать, российского следа. Я обещаю вам: этот след уже есть, и мы вам о нем расскажем", – продолжил Грицак.Он добавил, что спецслужбам важно качественно задокументировать все обстоятельства этого дела."Мы не можем в свете прожекторов расследовать дело о заказе убийства журналиста, также вы знаете о "списке 47", – заявил глава СБУ.29 мая правоохранительные органы Украины сообщили, что Бабченко, который покинул Россию в начале 2017 года, был застрелен на пороге своей квартиры в Киеве. 30 мая стало известно, что убийство журналиста было инсценировкой в рамках спецоперации СБУ.В ведомстве заявили, что для покушения на Бабченко спецслужбы РФ завербовали гражданина Украины и заплатили ему $40 тыс. В Киеве задержали предполагаемого организатора покушения Бориса Германа. 31 мая Шевченковский райсуд Киева избрал для него меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права залога.1 июня генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что благодаря имитации убийства Бабченко следствие получило список из 47 человек, которых также планировали убить. За убийство некоторых фигурантов этого списка, по информации генпрокурора, организаторы готовы были заплатить $3 млн. В тот же день украинские силовики провели встречу с некоторыми людьми из списка. Как заявили в СБУ, на встречу пригласили всех 47 фигурантов списка, однако пришли только 17. Их имена в спецслужбе не назвали.5 июня интернет-издание "Страна" опубликовало "список 47". В нем указаны соосновательница "Украинской правды" Алена Притула, главный редактор еженедельника "Зеркало недели" Юлия Мостовая, ведущие "Прямого" Матвей Ганапольский и Евгений Киселев, исполнительный продюсер телеканала "UA:Крим" Осман Пашаев, замгендиректора телеканала ATR Айдер Муждабаев, политический обозреватель Виталий Портников, шеф-редактор LB.ua Соня Кошкина, а также другие журналисты и общественные активисты.СБУ вначале отказалась комментировать подлинность списка. Позже ведомство открыло уголовное производство по факту разглашения сведений досудебного расследования. 6 июня украинская спецслужба подтвердила подлинность списка, опубликованного в СМИ.По словам Луценко, следствие не исключает, что список издание "Страна" могло получить не из Украины. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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