Президент Украины Петр Порошенко принял для передачи вселенскому патриарху Варфоломею обращения о предоставлении украинской церкви томоса об автокефалии с подписями всех архиереев Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Порошенко: Просил бы, чтобы мы сейчас направили наши молитвы к Господу, чтобы он помог и защитил Украину и помог получить этот томос Фото: president.gov.ua "Святейший патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет официально передал президенту обращение к вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской церкви томоса об автокефалии, подписанное всеми архиереями УПЦ КП", – говорится в сообщении.Патриарх Филарет отметил, что обращение подписано всеми архиереями, и выразил надежду, что решение вселенского патриарха Варфоломея станет началом признанной украинской поместной православной церкви.Кроме того, Порошенко провел встречу с митрополитом Киевским и всея Украины Макарием, предстоятелем Украинской автокефальной православной церкви и официально принял аналогичное обращение с подписями всех архиереев УАПЦ.Глава государства поблагодарил за собранные подписи и подготовленное обращение к вселенскому патриарху."Благодарен за эти подписи, но просил бы, чтобы мы сейчас направили наши молитвы к Господу, чтобы он помог и защитил Украину и помог получить этот томос", – сказал Порошенко.Также Порошенко провел встречу с предстоятелем Украинской православной церкви митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием. Они обменялись мнениями по активизации межконфессионального диалога в Украине. В июне 2016 года украинские парламентарии попросили вселенского патриарха Варфоломея издать томос (указ) об автокефалии православной церкви в Украине и признать недействительным акт 1686 года, которым Москва вывела Киевский патриархат из-под юрисдикции Константинополя.В сентябре 2017 года в ежегодном послании парламенту Порошенко заявил, что признание автокефалии Украинской православной церкви, на которое рассчитывает Киев, не означает появления в стране так называемой государственной церкви. Президент также исключил запрет деятельности других православных конфессий.17 апреля 2018 года Порошенко на совещании с руководством парламентских фракций заявил, что "на сегодняшний день Украина как никогда близка к появлению собственной автокефальной поместной церкви". Президент призвал Раду поддержать его инициативу в кратчайшие сроки. По словам главы государства, соответствующее обращение к патриарху подписали все епископы Украинской православной церкви (Киевского патриархата) и Украинской автокефальной православной церкви. Порошенко подчеркнул, что если будет решение Рады, обращение президента и церковных иерархов, то призыв передадут Варфоломею."Надеемся, что это решение может быть принято до празднования 1030-летия крещения Украины-Руси", – заявил глава государства. В Украине действует Украинская православная церковь Киевского и Московского патриархатов, Украинская автокефальная православная церковь и ряд церквей других конфессий. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки украинской церкви православной порошенко обращение Теги: политика