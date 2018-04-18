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Порошенко провел встречу с предстоятелями православных церквей Украины
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18.04.2018 17:31
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Президент Украины Петр Порошенко принял для передачи вселенскому
патриарху Варфоломею обращения о предоставлении украинской церкви
томоса об автокефалии с подписями всех архиереев Украинской
православной церкви Киевского патриархата и Украинской
автокефальной православной церкви. Этот материал можно прочитать и
на украинском языке Порошенко: Просил бы, чтобы мы сейчас направили
наши молитвы к Господу, чтобы он помог и защитил Украину и помог
получить этот томос Фото: president.gov.ua "Святейший патриарх
Киевский и всей Руси-Украины Филарет официально передал президенту
обращение к вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении
украинской церкви томоса об автокефалии, подписанное всеми
архиереями УПЦ КП", – говорится в сообщении.Патриарх Филарет
отметил, что обращение подписано всеми архиереями, и выразил
надежду, что решение вселенского патриарха Варфоломея станет
началом признанной украинской поместной православной церкви.Кроме
того, Порошенко провел встречу с митрополитом Киевским и всея
Украины Макарием, предстоятелем Украинской автокефальной
православной церкви и официально принял аналогичное обращение с
подписями всех архиереев УАПЦ.Глава государства поблагодарил за
собранные подписи и подготовленное обращение к вселенскому
патриарху."Благодарен за эти подписи, но просил бы, чтобы мы сейчас
направили наши молитвы к Господу, чтобы он помог и защитил Украину
и помог получить этот томос", – сказал Порошенко.Также
Порошенко провел встречу с предстоятелем Украинской православной
церкви митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием. Они
обменялись мнениями по активизации межконфессионального диалога в
Украине. В июне 2016 года украинские
парламентарии попросили вселенского патриарха Варфоломея
издать томос (указ) об автокефалии православной церкви в
Украине и признать недействительным акт 1686 года, которым Москва
вывела Киевский патриархат из-под юрисдикции Константинополя.В
сентябре 2017 года в ежегодном послании парламенту Порошенко
заявил, что признание автокефалии Украинской православной церкви,
на которое рассчитывает Киев, не означает появления в стране
так называемой государственной церкви. Президент также исключил
запрет деятельности других православных конфессий.17 апреля 2018
года Порошенко на совещании с руководством парламентских фракций
заявил, что "на сегодняшний день Украина как никогда близка к
появлению собственной автокефальной поместной
церкви". Президент призвал Раду поддержать его инициативу в
кратчайшие сроки. По словам главы государства, соответствующее
обращение к патриарху подписали все епископы Украинской
православной церкви (Киевского патриархата) и Украинской
автокефальной православной церкви. Порошенко подчеркнул, что
если будет решение Рады, обращение президента и церковных иерархов,
то призыв передадут Варфоломею."Надеемся, что это решение может
быть принято до празднования 1030-летия крещения
Украины-Руси", – заявил глава государства. В Украине
действует Украинская православная церковь Киевского и Московского
патриархатов, Украинская автокефальная православная церковь и ряд
церквей других конфессий.
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