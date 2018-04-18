"Укрпочте" разрешили принимать к оплате банковские карты "Укрпочта" имеет более 11 тыс. отделений НБУ принял решение о предоставлении "Укрпочте" лицензии на перевод средств в нацвалюте без открытия счетов, а также зарегистрировал договора о ее участии в международных платежных системах. Фото: androidheadlines.com Решение о выдаче лицензии Нацбанк принял на основании постановления "О предоставлении национальными операторами почтовой связи финансовой услуги по переводу денежных средств", сообщает пресс-служба "Укрпочты". "Укрпочта" имеет более 11 тыс. отделений. Такое решение позволит расширить платежную инфраструктуру для осуществления безналичных платежей. Кроме того, этот шаг является очень важным для построения в нашем государстве cashless economy и увеличения объемов безналичных расчетов, особенно в небольших городах и селах, где преобладают расчеты наличными" , - отметил директор Департамента платежных систем и инновационного развития Национального банка Украины Александр Яблунивский. Напомним, компания "Укрпочта" обновила ряд тарифов с 1 января 2018 года. К августу села получат компьютеризированные отделения "Укрпочты"

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