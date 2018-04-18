|"Укрпочте" разрешили принимать к оплате банковские карты
|18.04.2018 17:33
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"Укрпочта" имеет более 11 тыс. отделенийНБУ принял решение о предоставлении "Укрпочте" лицензии на перевод средств в нацвалюте без открытия счетов, а также зарегистрировал договора о ее участии в международных платежных системах.
Фото: androidheadlines.com
Решение о выдаче лицензии Нацбанк принял на основании постановления "О предоставлении национальными операторами почтовой связи финансовой услуги по переводу денежных средств", сообщает пресс-служба "Укрпочты".
"Укрпочта" имеет более 11 тыс. отделений. Такое решение позволит расширить платежную инфраструктуру для осуществления безналичных платежей. Кроме того, этот шаг является очень важным для построения в нашем государстве cashless economy и увеличения объемов безналичных расчетов, особенно в небольших городах и селах, где преобладают расчеты наличными", - отметил директор Департамента платежных систем и инновационного развития Национального банка Украины Александр Яблунивский.
Напомним, компания "Укрпочта" обновила ряд тарифов с 1 января 2018 года.