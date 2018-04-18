Сын кубинского революционера Эрнесто Че Гевары — Эрнесто Гевара — прибыл в оккупированный Российской Федераций Крым.

Об этом сообщает «Крыминформ», информирует svodka.net.

Отмечается, что он сделал резкое заявление о политике президента США Дональда Трампа.

«У нас были надежды, что в правление президента Обамы (Барака Обамы, — ред.) отношения между Кубой и США улучшатся. Потом пришел Трамп, извините, для меня полный дурак. Он принимает эти меры — бомбардировка Сирии. Только сумасшедшие могут себе такое позволит. Без русских и китайцев мир бы сейчас был полон несчастья», — заявил сын Че Гевары.

Кроме того, он заявил, что поддерживает оккупированный Крым и Российскую Федерацию.

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Уточняется, что в Симферополе Эрнесто Гевара открыл выставку архивных фотодокументов «Эрнесто Че Гевара. Путь Свободы», которая посвящена его отцу. За визит в Крым его уже внесли в списки сайта «Миротворец».

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