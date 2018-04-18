В Киеве установят более 400 туалетов на время проведения мужского и женского финалов Лиги чемпионов. Об этом рассказал главный представитель КГГА по вопросам, связанным с проведением финалов ЛЧ УЕФА и ЛЧ УЕФА между женских команд сезона 2017/2018 в Киеве Андрей Мирошниченко, сообщает 44.ua.

"На сегодня, если не ошибаюсь, со стороны города, независимо от каждой отдельной локации, будет установлено более 400 туалетов, в местах основного скопления людей", - уточнил он.

Дополнительные туалеты планируют установить на территории фестиваля чемпионов, а также на территории парка Тараса Шевченко и возле Дворца "Украина".

Напомним, конец Лиги чемпионов пройдет в украинской столице 26 мая.

Как сообщал svodka.net ранее, на "Волгоград Арене", которая примет матчи мундиаля, в туалетах не установили перегородки. И это при том, что стадион уже сдан в эксплуатацию .

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