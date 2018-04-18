После остановки Донецкой фильтровальной станции без воды останется часть Донецка, Авдееевка, в Ясиноватую она будет поступать по графику, сообщил исполняющий обязанности коммунального предприятия "Вода Донбасса" Александр Евдокимов. Работу ДФС останавливают во второй раз с начала года Фото:ЕРА По его словам, сотрудники ночной смены станции законсервировали предприятие на время, пока не будут предоставлены гарантии безопасности для ее сотрудников."Сливается хлор, чтобы не остался в трубах. Останавливают насосную станцию. Это не значит, что мы закрыли ее навсегда, просто нам нужны гарантии безопасности для сотрудников", – подчеркнул Евдокимов. В данный момент на фильтровальной станции находятся представители миссии ОБСЕ и саперы, которые обеспечивают безопасность сотрудников. Это уже вторая остановка станции с начала 2018 года. Полностью без воды может остаться прифронтовая Авдеевка. "Авдеевка, которая полностью зависит от ДФС, будет без воды. Они заполнили вчера резервуары полностью. Но, как показывает практика, этого хватает дня на четыре. Также без воды останется часть Донецка и ограничения – жесткий график использования воды – будет в Ясиноватой", – добавил руководитель предприятия "Вода Донбасса". 17 апреля в 15.40 обстреляли автобус с сотрудниками ДФС. Ранения получили пять человек, один из них – тяжелые. Донецкая фильтровальная станция находится между Авдеевкой и Ясиноватой, которую оккупировали боевики "ДНР". Она частично обеспечивает водой Авдеевку, Красногоровку и Верхнеторецкое, которые находятся под контролем Вооруженных сил Украины. Также станция дает воду оккупированным боевиками населенным пунктам: частично Донецку, Ясиноватой, поселкам Васильевка и Спартак.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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