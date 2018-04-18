Изменения хотят ввести из-за расследования о злоупотреблениях в оборонке

Речь идет о том, чтобы эти изменения касались именно журналистской деятельности, передает "Общественное".

"Находятся какие-то ФСБшники, которые используют наших журналистов для сознательного подрыва обороноспособности государства. Именно следовательно мы провели консультации со многими фракциями в парламенте, я прошу наших депутатов во главе с господином Винником (Иван Винник, - депутат от "БПП", - ред.) вместе с комитетом свободы слова наработать изменения в законодательство в части ответственности, в том числе уголовной за подрыв обороноспособности путем распространения заведомо ложных сведений" , - заявил Пашинский.

Депутат Иван Винник также отметил, что соответствующий законопроект предложат на рассмотрение парламента в ближайшие недели.

Ранее сообщалось, что журналисты издания "Новое время" заявили о том, что председатель комитета по нацбезопасности и обороне Сергей Пашинский угрожал редколлективу после журналистского расследования о его причастности к коррупционным схемам в оборонной промышленности.

В НСЖУ заявили, что вынуждены обращаться к международным партнерам за помощью по этому поводу.

Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны рассмотрит факты возможной коррупции при закупке военной техники и оборудования, которые были описаны журналистами, из-за чего возник скандал с нардепом Сергеем Пашинским.