Роналду неожиданно признался, любит ли Аргентину По теме: Звездный форвард "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал, как относится к Аргентине, передает со ссылкой на . "Моя девушка (Джорджина Родригес) из Аргентины. Многие не знают этого. Она наполовину аргентинка и наполовину испанка. Я очень люблю Аргентину. Люди думают, что я ее не люблю, но это не так - я ее очень люблю", - передает слова Роналду твиттер The Cristiano Fan. Вашему вниманию видео заявления: Cristiano on Instagram Live: "My girlfriend is from Argentina. Many people don't know that. Some people think I don't like Argentina, but I do... A LOT." pic.twitter.com/MupTeKjNXZ TheCristianoFan (@TheCristianoFan) 17 апреля 2018 г. В гонке бомбардиров чемпионата Испании Роналду одинаковое количество голов с Луисом Суаресом из "Барселоны" - по 23. возглавляет гонку Лионель Месси с 29 голами.











