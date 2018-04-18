Водителю иномарки, устроившему смертельное ДТП в Кривом Роге, стало плохо в суде.

Об этом сообщает местное издание «Первый городской», информирует svodka.net.

Отмечается, что в среду, 18 апреля, мужчине должны были избрать меру пресечения в Бабушкинском суде.

«Его подозревают в совершении страшной аварии, которая произошла днем ранее. Но он оказался в больнице, ведь у мужчины 4-я степень рака», — сказано в сообщении.

Так, избрание меры пресечения перенесли на неопределенное время, поскольку нет возможности доставить мужчину в суд.

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Как уточняет «Первый криворожский», жена погибшего в результате ДТП Виталия Мищенко заявила, что на момент аварии за рулем иномарки находилась девушка.

Женщина предполагает, что мужчина, которому правоохранители сообщили о подозрении в рамках части 3 статьи 286 УК Украины, сидел на заднем сидении авто и теперь «выгораживает» настоящую виновницу ДТП.

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