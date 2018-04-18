В Украине всё более явно проступают признаки политического кризиса.

Верховной Раде совсем неинтересно, чем занимается правительство. Заслушать отчёт Кабмина там решили как-нибудь летом, при случае. В минувшем году Владимиру Гройсману тоже не дали даже выступить с итоговым докладом по итогам года перед парламентом, ограничились камерной обстановкой комитета по экономическим вопросам.

За этим стоят, конечно, непростые, как у нас принято, отношения между двумя ответвлениями исполнительной ветви власти, представленными президентом и премьером. Он ведут друг с другом замысловатый танец, который должен одновременно демонстрировать будто бы слаженную работу государственных институтов и политических команд, при этом главное, чем озабочены танцоры, — не дать партнёру опасно зайти за спину. Сильно отвязавшийся глава правительства позволяет себе дерзость говорить об этом почти открыто: «Если кто-то хочет использовать отчёт правительства, который мы подали 15 февраля, против нас, то он не должен прятаться за маской какого-то там комбинатора, а выйти и сказать, что я, такой-то, считаю, что вы должны поднять вопрос об отставке правительства… Я не боюсь потерять свою должность. Я никогда не могу потерять свою честь».

Порошенко уже с облегчением попрощался бы с блюдущим честь Гройсманом, чтобы плясать с кем-то посговорчивее, но и Владимира Борисовича не так просто выпихнуть, и на его место практически некого впихнуть.

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Мы уже просто привыкли, и несуразность ситуации не бросается в глаза, но, вообще-то, у руководителей государства и делающих свои ставки парламентариев есть обязанности поважнее выяснения отношений друг с другом, и доклад о деятельности правительства — это отчёт в первую очередь перед народом. Вот такое досадное обстоятельство: наличие в стране граждан. Вы там друг друга хотя поубивайте, а перед людьми держите ответ, расскажите, как обстоят дела с несокрушимым валом реформ, как простому обывателю настроить свою гражданскую оптику, чтобы заметить их результаты.

И, кстати, внизу совсем не различают отдельности заслуг президента, Кабмина или Генпрокуратуры: все — власть и эпитеты от народа получают общие. В этой связи вспоминается трешевая кампания по выкуриванию Арсения Яценюка с премьерского поста, два года назад устроенная тогдашним главой фракции БПП и нынешним генпрокурором Юрием Луценко. Тогда билборды «Кролик, беги!» казались кому-то на Банковой забавным троллингом коллеги, но лупили по авторитету власти в целом. Сейчас им всем впору убегать, только не хочется, а продлить абонемент во власти хочется очень, авторитет при этом взять негде.

Ещё один парадоксальный момент, который обращает на себя внимание в связи с нынешними плясками вокруг Кабмина, это полное отсутствие кадрового давления. Порошенко, может, и жмёт на Гройсмана, а больше на него никто не жмёт. Нет новых людей, подготовленных к тому, чтобы возглавить правительство, и горячо желающих этого.

Борьба за власть в рамках действующей власти отсутствует. За четыре года рядом с Порошенко не появился не только достойный преемник президента, но и маломальский конкурс на премьерское место не образовался.

Никакой борьбы идей и амбиций. Страной правит всё та же «стратегическая семёрка-девятка», внутри которой, переиначивая Толстого, уже давно не тепло, но все более вонько, и свежих сил, способных распахнуть окно и впустить в ситуационную комнату солнце и воздух, не наблюдается.

Кадровое бесплодие — самый жестокий приговор системе, оказавшейся неспособной к самореформированию. Она пытается себя воспроизвести, но даже это уже не получается, можно имитировать оргазм, но не роды. Всячески пытаясь избежать кризиса политического управления, в кризис себя и загнали. Пока он выглядит вот так. Признаков выздоровления не наблюдается. Значит, будет хуже.

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